Никита Щитов: «Хорошо, что Кудашов продолжит работу с «Динамо». У нас не так много кандидатов, некоторые специалисты ходят по кругу»

Никита Щитов поделился мнением о продлении контракта с Алексеем Кудашовым.

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством 52-летнего тренера выиграло Кубок Континента, набрав больше всех очков по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

1 апреля стало известно, что «Динамо» продлило контракт с тренерским штабом на два года.

«Это хорошо, что продлили контракт. Тренер работает, и пусть продолжает работать. У нас не так много кандидатов на эту позицию. Некоторые специалисты и вовсе ходят по кругу.

Хорошо, что Алексей Кудашов продолжит работу. «Динамо» выиграло в регулярном чемпионате, а в плей-офф противоборствовало очень сильному «Трактору». Поэтому я не считаю, что этот сезон можно для бело-голубых назвать провальным.

Решение о продолжении сотрудничества с Кудашовым, на мой взгляд, совершенно логично», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.