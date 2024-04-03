Никита Щитов: «Хорошо, что Кудашов продолжит работу с «Динамо». У нас не так много кандидатов, некоторые специалисты ходят по кругу»
Никита Щитов поделился мнением о продлении контракта с Алексеем Кудашовым.
В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством 52-летнего тренера выиграло Кубок Континента, набрав больше всех очков по итогам регулярного чемпионата.
Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.
1 апреля стало известно, что «Динамо» продлило контракт с тренерским штабом на два года.
«Это хорошо, что продлили контракт. Тренер работает, и пусть продолжает работать. У нас не так много кандидатов на эту позицию. Некоторые специалисты и вовсе ходят по кругу.
Хорошо, что Алексей Кудашов продолжит работу. «Динамо» выиграло в регулярном чемпионате, а в плей-офф противоборствовало очень сильному «Трактору». Поэтому я не считаю, что этот сезон можно для бело-голубых назвать провальным.
Решение о продолжении сотрудничества с Кудашовым, на мой взгляд, совершенно логично», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.