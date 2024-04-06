Никита Щитов: «Штаб Никитина – более опытный и лучше подготовил команду, «Локо» мотивирован и выглядит мощнее. «Трактор» дома не владел инициативой, а должен действовать с напором»

Никита Щитов прокомментировал победу «Локомотива» над «Трактором».

Сегодня клуб из Ярославля обыграл команду под руководством (2:1, 3-0) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Четвертый матч серии состоится 8 апреля в Челябинске.

– Думаю, что шансов у «Трактора» очень мало, но они все равно остаются. Хоккей – игра непредсказуемая. Матчи получаются упорными, но против такого « » отыграться с 0-3 будет очень тяжело. Челябинск находится на грани.

– Вы поняли, почему сегодня «Трактор» был таким аморфным? «Локомотив» забрал шайбу с первых минут, забил гол, дважды попал в штангу. Такое впечатление, что Ярославлю нужно было с 0-2 в серии отыгрываться.

– Для меня такое начало в исполнении Челябинска тоже загадка. «Трактор» играл дома, они должны были действовать с напором. Сегодня они не проявили инициативу, не завладели ей.

Обычно «Трактор» с первых минут домашних матчей бежит вперед. Возможно, сказывается психология. Команда была зависима от эмоций .

– Кажется, что «Локомотив» во всех компонентах переигрывает « » в этой серии.

– Да, «Локомотив» выглядит мощнее, более мотивированным. Немаловажный фактор, что у Ярославля куда более опытный тренерский штаб, чем у «Трактора». Думаю, что он сыграл ключевую роль. Тут и психология, и настрой команды, и режим отдыха.

Да и вообще, на такой стадии плей‑офф на первый план выходят тренерские идеи. Уровень игроков у команд равен. Пропасти в мастерстве нет.

Здесь важны не только главные тренеры, но и тренеры по физподготовке, масса других факторов. Штаб Никитина во многом лучше подготовил команду. Стоит отдать им должное, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.