Никита Щитов: «Штаб Никитина – более опытный и лучше подготовил команду, «Локо» мотивирован и выглядит мощнее. «Трактор» дома не владел инициативой, а должен действовать с напором»

Теги Локомотив Трактор Никита Щитов Игорь Никитин Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов прокомментировал победу «Локомотива» над «Трактором».

Сегодня клуб из Ярославля обыграл команду под руководством Алексея Заварухина (2:1, 3-0) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Четвертый матч серии состоится 8 апреля в Челябинске.

– Думаю, что шансов у «Трактора» очень мало, но они все равно остаются. Хоккей – игра непредсказуемая. Матчи получаются упорными, но против такого «Локомотива» отыграться с 0-3 будет очень тяжело. Челябинск находится на грани.

– Вы поняли, почему сегодня «Трактор» был таким аморфным? «Локомотив» забрал шайбу с первых минут, забил гол, дважды попал в штангу. Такое впечатление, что Ярославлю нужно было с 0-2 в серии отыгрываться.

– Для меня такое начало в исполнении Челябинска тоже загадка. «Трактор» играл дома, они должны были действовать с напором. Сегодня они не проявили инициативу, не завладели ей.

Обычно «Трактор» с первых минут домашних матчей бежит вперед. Возможно, сказывается психология. Команда была зависима от эмоций Зака Фукале.

– Кажется, что «Локомотив» во всех компонентах переигрывает «Трактор» в этой серии.

– Да, «Локомотив» выглядит мощнее, более мотивированным. Немаловажный фактор, что у Ярославля куда более опытный тренерский штаб, чем у «Трактора». Думаю, что он сыграл ключевую роль. Тут и психология, и настрой команды, и режим отдыха.

Да и вообще, на такой стадии плей‑офф на первый план выходят тренерские идеи. Уровень игроков у команд равен. Пропасти в мастерстве нет.

Здесь важны не только главные тренеры, но и тренеры по физподготовке, масса других факторов. Штаб Никитина во многом лучше подготовил команду. Стоит отдать им должное, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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1 комментарий
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Команда (лидеры) манипулируют тренером. Это видно самому простому болельщику. Слили игру. Заварухин не при чем. Играют хоккеисты на льду.
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