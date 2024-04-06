Крикунов о Федотове: «Потерялся после года в армии и рискует так себя и не найти. С ним и ЦСКА ничего не показал. В «Филадельфии» нужно по новой доказывать состоятельность»

Владимир Крикунов оценил игру Ивана Федотова в «Филадельфии» и за ЦСКА.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флайерз» уступили «Баффало» со счетом 2:4.

Российский вратарь дебютировал в стартовом составе «Филадельфии». Он отразил 15 из 19 бросков по воротам.

– С чем связываете такой слабый старт бывшего вратаря ЦСКА в ?

– Не знаю, сможет ли Иван набрать форму. После года в армии Федотов потерялся и, мне кажется, рискует так себя и не найти.

С ним и в этом сезоне ничего не показал. В «Филадельфии» ему теперь необходимо по новой доказывать состоятельность, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.