Крикунов о Федотове: «Потерялся после года в армии и рискует так себя и не найти. С ним и ЦСКА ничего не показал. В «Филадельфии» нужно по новой доказывать состоятельность»

Теги ЦСКА Филадельфия Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Владимир Крикунов оценил игру Ивана Федотова в «Филадельфии» и за ЦСКА.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флайерз» уступили «Баффало» со счетом 2:4.

Российский вратарь Иван Федотов дебютировал в стартовом составе «Филадельфии». Он отразил 15 из 19 бросков по воротам.

– С чем связываете такой слабый старт бывшего вратаря ЦСКА в НХЛ?

– Не знаю, сможет ли Иван набрать форму. После года в армии Федотов потерялся и, мне кажется, рискует так себя и не найти.

С ним и ЦСКА в этом сезоне ничего не показал. В «Филадельфии» ему теперь необходимо по новой доказывать состоятельность, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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2 комментария
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У человека полтора матча в НХЛ, что за глупый вопрос про слабый старт?
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Лучше бы потерялся тот, кто его туда отправил
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