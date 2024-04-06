Плющев о Федотове: «Будет как огурчик к следующему сезону. ЦСКА не должен был доводить до скандала, Иван выходит из ступора»

Владимир Плющев высказался о перспективах Ивана Федотова в «Филадельфии».

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА отслужил год на Северном флоте.

– Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 15 из 19 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало», «Сэйбрс» одержали победу. С чем связываете такой слабый старт бывшего вратаря ЦСКА в НХЛ?

– Я думаю, что Иван наберет кондиции и к следующему сезону будет как огурчик. У него был сложный с психологической точки зрения сезон в составе ЦСКА.

Сначала пошла вся эта эпопея по обвинению в уклонении от службы в армии, что явилось камнем преткновения. Хотя я считаю, что это руководители ЦСКА должны были решать все эти вопросы и не доводить дело до скандала. Федотов остался заложником ситуации, а сейчас выходит из этого состояния ступора.

Уверен, что будет все нормально с ним, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.