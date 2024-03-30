Федотов об уходе Федорова: «ЦСКА стремится к самым большим задачам. И ответственность за результат всегда максимальная. Она стоит во главе угла»

Иван Федотов высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит , с Федоровым не продлят контракт.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

– Что вы скажете о плей-офф с ЦСКА? Что получилось, а что нет?

– Сезон в принципе получился тяжелым и скомканным для всех нас. Описывать его в ярких эпитетах тяжело. Мы в плей-офф понимали, против кого будем играть – и что будет делать команда.

Весь сезон мы испытывали трудности и проблемы, я бы сказал, чрезвычайного характера. Тяжело входить в плей-офф не в оптимальном состоянии. Все надеялись, питали какой-то оптимизм, что мы выступим хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому имеем то, что имеем.

– Вы удивились тому, что ЦСКА простился с главным тренером Сергеем Федоровым?

– Нет, в принципе. ЦСКА – это клуб, который стремится к самым большим задачам. И ответственность за результат всегда максимальная. Она всегда стоит во главе угла.

Конечно же, такой результат не устраивал никого. Ни меня, ни ребят, ни персонал, ни тренерский штаб – ни тем более руководство. Это обратная сторона медали, что ты не только выигрываешь кубки, но и ответственность всегда висит над тобой.

Я думаю, ситуация вытекала из этого, и все понимали, почему так случилось. Никто с таким результатом мириться не будет.

За эти три года Сергей Викторович проделал хорошую работу. Думаю, что в целом он остался доволен. К сожалению, это все для нас закончилось не на хорошей ноте.

– Вы общались с новым главным тренером ЦСКА Ильей Воробьевым?

– Нет, разговора не было, – сказал бывший вратарь ЦСКА Иван Федотов.

Голкипер перешел в «Филадельфию» после завершения выступлений ЦСКА в сезоне Фонбет Чемпионата .