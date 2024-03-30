Плющев о Федотове: «На него повесили много дерьма. В спокойной обстановке он восстановится. ЦСКА почему-то посчитал, что не надо верить в игрока»

Владимир Плющев поделился мнением о переходе Ивана Федотова в «Филадельфию».

Ранее ЦСКА расторг контракт с 27-летним вратарем. Вчера стало известно, что Федотов проведет остаток сезона в составе «Флайерс».

«После всех событий Иван чувствует себя счастливо, так как в этом сезоне на него повесили много дерьма. Думаю, Федотов оптимист и прекрасно понимает, что все делается к лучшему.

Это талантливый парень с хорошими задатками, который получил хороший жизненный опыт. Мне кажется, в спокойной обстановке он восстановится. Раз «Филадельфия» все же решила его взять, особых вопросов в США не должно быть.

Теперь у него есть хорошая мотивация показать себя. К тому же после всех событий было трудно поверить в его отъезд в США. Но «Филадельфия» показала, что все еще верит в игрока, а ЦСКА почему-то посчитал, что в него верить не надо», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.