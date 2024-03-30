Плющев о Федотове: «На него повесили много дерьма. В спокойной обстановке он восстановится. ЦСКА почему-то посчитал, что не надо верить в игрока»

Теги ЦСКА Филадельфия Владимир Плющев НХЛ КХЛ Иван Федотов брань Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о переходе Ивана Федотова в «Филадельфию».

Ранее ЦСКА расторг контракт с 27-летним вратарем. Вчера стало известно, что Федотов проведет остаток сезона в составе «Флайерс».

«После всех событий Иван чувствует себя счастливо, так как в этом сезоне на него повесили много дерьма. Думаю, Федотов оптимист и прекрасно понимает, что все делается к лучшему.

Это талантливый парень с хорошими задатками, который получил хороший жизненный опыт. Мне кажется, в спокойной обстановке он восстановится. Раз «Филадельфия» все же решила его взять, особых вопросов в США не должно быть.

Теперь у него есть хорошая мотивация показать себя. К тому же после всех событий было трудно поверить в его отъезд в США. Но «Филадельфия» показала, что все еще верит в игрока, а ЦСКА почему-то посчитал, что в него верить не надо», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
После того, как клуб украл год карьеры, представляю, каким мотивированным Федотов играл этот сезон и как хотел помочь команде )
+6
-2
+4
Кто нибудь, скажите Cever’у, что он в Флайерз уехал, Филадельфия, штат Пенсильвания, не во Флориду… А то попадет на злого кого, засмеют..
+2
0
+2
На Кучерова они тоже в своё время положили...
+2
-1
+1
Спасибо ЦСКА что дают своим талантам проявить себя на все 100% в другой лиге!
+3
-2
+1
Через полгода увидим чья вера оказалась правильной.
+1
0
+1
Потому что время золото.Верили целый год, итог 16 место
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Через полгода увидим чья вера оказалась правильной.
Вот это правда
+1
0
+1
Этот Плющев на Марсе живёт? Или с головой совсем не дружит?
"...ЦСКА почему-то посчитал, что в него верить не надо..."
ЦСКА ВЕСЬ СЕЗОН тупо верил, что эта дырка начнёт играть. Куда уж дальше-то "верить"? Спасибо Федотову за проваленный сезон. Удачи на лавке во Флориде! Будем надеяться, что за лето, он "зашьёт" дыры между ног, под ловушкой и над ловушкой и защищать ворота начнёт не сугубо своими габаритами.
+2
-2
0
А этот оратор помнит как он Филатова в гавно макал? А теперь говорит- надо верить в игрока
+1
-1
0
Ответ avku
После того, как клуб украл год карьеры, представляю, каким мотивированным Федотов играл этот сезон и как хотел помочь команде )
Многие винят клуб, может я не понимаю, при чем здесь клуб? Контракт закончился 30.04.2022, в армию его забрали позже.
+1
-1
0
Ответ John-Vorchun
Вот и получили расплату.ЦСКА на пляж.Федотов в НХЛ
В вылете ЦСКА виноват не только Федотов, но и Фёдоров, как и Федотов, палец о палец не ударивший в межсезонье ради своего будущего. И как тот Федотов, надеявшийся, что всё само собой уладится.
А в НХЛ Фёдотов ненадолго. До конца сезоне посидит на дальней лавке, а потом в фарм или вообще в какуюнить "лигу мытья полов". Основным, его теперь даже в Амур не возьмут.
0
0
0
Ответ Cever
В вылете ЦСКА виноват не только Федотов, но и Фёдоров, как и Федотов, палец о палец не ударивший в межсезонье ради своего будущего. И как тот Федотов, надеявшийся, что всё само собой уладится. А в НХЛ Фёдотов ненадолго. До конца сезоне посидит на дальней лавке, а потом в фарм или вообще в какуюнить "лигу мытья полов". Основным, его теперь даже в Амур не возьмут.
Не смешите народ.надо матчасть знать.Федоров вообще не хотел ЦСКА тренировать и тем не менее выиграл два КГ. Касаемо Федотова.он в НХЛ.получится у него там или нет.хотя бы попробует там заиграть.не получится.вернется.спрос на него будет большим.положение с вратарями в КХЛ не улучшится
0
0
0
Ответ AAAARMEEC
Потому что время золото.Верили целый год, итог 16 место
13е
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий