Морозов о Федотове: «Мы не ссорились с ИИХФ, просто не приняли их позицию. Действовали в рамках Трудового кодекса. Было предостережение от прокуратуры, чтобы не нарушали законы»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия Алексей Морозов НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Алексей Морозов заявил, что КХЛ не ссорилась с ИИХФ из-за Ивана Федотова.

28 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем. После этого голкипер перешел в «Филадельфию». 

– На днях за «Филадельфию» дебютировал Иван Федотов. Стоило ли ссориться из-за его контракта с Международной федерацией хоккея в прошлом году?

– Мы не ссорились. Мы просто не приняли позицию ИИХФ по трактовке правил перехода, которую они предоставили в федерацию и в ЦСКА.

Мы действовали строго в рамках закона Трудового кодекса Российской Федерации в том, что касается ущемления прав российского гражданина на труд.

Нами было получено предостережение от прокуратуры РФ о том, чтобы ни в коем случае не нарушали законы. Мы исходили из этого, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Напомним, Федотов пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии он продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа 2023 года ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

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9 комментариев
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Мы просто всем кхлом легли под Сечина. Барину вожжа под хвост попала, он холопа проучить решил. Ну а нам чё остается...молчать и улыбаться.
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Смешно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А по тк можно платить зп в конвертах?
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Как противно, уважаемые люди, становясь чиновниками, сразу показывают, что они на самом деле из себя представляют. Лёша, хватит позорится
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Про потолок зарплат в СКА бы лучше говорил , приводя закон)
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Во всëм виновата российская прокуратура, ЦСКА тут не при делах.
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Когда в армию забирали Федотова, прокуротура скромно промолчала.
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