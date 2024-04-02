Могильный о Федотове: «ЦСКА расторг контракт, при этом отчаянно боролись за него с ИИХФ прошлым летом. Но он точно не выручил в сезоне. Желаю удачи, дай бог ему здоровья и успехов в НХЛ»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ Александр Могильный КХЛ Кубок Гагарина Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Александр Могильный высказался о переходе Ивана Федотова в «Филадельфию» из ЦСКА.

Ранее красно-синие расторгли контракт с 27-летним голкипером. Федотов присоединился к «Филадельфии» и уже дебютировал в лиге, выйдя на замену в игре регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

«ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым, при этом прошлым летом армейцы отчаянно боролись за него с ИИХФ. Что думаю об этом? Вот тут я точно не могу какие-то комментарии давать, потому что я не в курсе того, что там происходило.

Но то, что он не выручил клуб в этом сезоне – это точно. Наверняка он сам согласится с этим. А вы же понимаете: когда вратарская линия проседает, сложно, очень сложно играть в плей-офф. Желаю удачи Федотову. Дай бог ему здоровья и успехов в НХЛ, конечно.

Сможет ли Иван пригодиться в НХЛ? Что значит «сможет»? Пожелаем удачи ему на следующем этапе своей жизни и хоккейной карьеры! Пускай старается, добивается успеха», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.

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2 комментария
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Может он не выручил, потому что выходил на тот уровень в котором играл??))
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Ну ладно этот хоть пожелал добра, а не желчь начал лить как Кожева и прочие ему пристебаи!
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