Могильный о Федотове: «ЦСКА расторг контракт, при этом отчаянно боролись за него с ИИХФ прошлым летом. Но он точно не выручил в сезоне. Желаю удачи, дай бог ему здоровья и успехов в НХЛ»

Александр Могильный высказался о переходе Ивана Федотова в «Филадельфию» из ЦСКА.

Ранее красно-синие расторгли контракт с 27-летним голкипером. Федотов присоединился к «Филадельфии» и уже дебютировал в лиге, выйдя на замену в игре регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

« расторг контракт с вратарем , при этом прошлым летом армейцы отчаянно боролись за него с ИИХФ. Что думаю об этом? Вот тут я точно не могу какие-то комментарии давать, потому что я не в курсе того, что там происходило.

Но то, что он не выручил клуб в этом сезоне – это точно. Наверняка он сам согласится с этим. А вы же понимаете: когда вратарская линия проседает, сложно, очень сложно играть в плей-офф. Желаю удачи Федотову. Дай бог ему здоровья и успехов в НХЛ, конечно.

Сможет ли Иван пригодиться в ? Что значит «сможет»? Пожелаем удачи ему на следующем этапе своей жизни и хоккейной карьеры! Пускай старается, добивается успеха», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.