Владимир Крикунов: «Кучеров – лучший хоккеист России на сегодняшний день. Он давно звезда НХЛ и вошел в историю лиги, как Овечкин и Малкин»

Теги Тампа-Бэй Владимир Крикунов Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Владимир Крикунов поделился мнением о Никите Кучерове.

В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 133 (43+90) очка в 75 играх, побив рекорд результативности среди россиян за один регулярный чемпионат НХЛ.

Он также стал первым крайним нападающим в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 90 голевых передач за сезон.

 «Кучеров – лучший хоккеист России на сегодняшний день. Никита ниже определенной планки не падает.

Он уже давно звезда НХЛ и в какой-то степени уже вошел в историю лиги, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие наши заслуженные хоккеисты», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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4 комментария
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Мира.
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Васильич всё справедливо сказал!
Эх, если бы всякие Плюшкины и Кожемякины тоже по сути говорили...но, запойные традиции сделали свое, их уже не спасти
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Мэтр прав, Никитос уже не первый сезон в отличной форме, ждем дальнейших успехов✊✊✊
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Респект Василичу
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