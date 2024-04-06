Крикунов о том, «Вашингтон» или «Питтсбург» хочет видеть в плей-офф: «Овечкина, конечно. Вся страна болеет за него»

Владимир Крикунов рассказал о шансах «Вашингтона» и «Питтсбурга» на плей-офф.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4).

С 851 шайбой за карьеру в регулярках россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894 гола).

– У Александра Овечкина 11 шайб в 11 последних матчах НХЛ. В чем секрет его формы?

– Вы сами сказали, что Овечкин набрал форму. В начале сезона был не совсем готов, но к концу регулярки раззабивался. Они же сейчас борются с «Питтсбургом» и «Детройтом» за место в восьмерке.

– Верно, при этом «Питтсбург» оказался сильнее «Вашингтона» (4:1). Есть высокая вероятность, что либо Александр Овечкин, либо Евгений Малкин окажется за бортом Кубка Стэнли. Кого бы вам хотелось видеть больше в плей-офф?

– Конечно, Овечкина. Сейчас вся страна болеет за него, чтобы он смог стать лучшим бомбардиром (вероятно, имелся в виду снайпер – Спортс) в истории НХЛ, – сказал бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов.

Такое ощущение, что Овечкин обрел вторую молодость! Два гола с пятака – и 43 до Гретцки