Крикунов о том, «Вашингтон» или «Питтсбург» хочет видеть в плей-офф: «Овечкина, конечно. Вся страна болеет за него»

Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Владимир Крикунов Евгений Малкин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Владимир Крикунов рассказал о шансах «Вашингтона» и «Питтсбурга» на плей-офф.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4).

С 851 шайбой за карьеру в регулярках россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894 гола).

– У Александра Овечкина 11 шайб в 11 последних матчах НХЛ. В чем секрет его формы?

– Вы сами сказали, что Овечкин набрал форму. В начале сезона был не совсем готов, но к концу регулярки раззабивался. Они же сейчас борются с «Питтсбургом» и «Детройтом» за место в восьмерке.

– Верно, при этом «Питтсбург» оказался сильнее «Вашингтона» (4:1). Есть высокая вероятность, что либо Александр Овечкин, либо Евгений Малкин окажется за бортом Кубка Стэнли. Кого бы вам хотелось видеть больше в плей-офф?

– Конечно, Овечкина. Сейчас вся страна болеет за него, чтобы он смог стать лучшим бомбардиром (вероятно, имелся в виду снайпер – Спортс) в истории НХЛ, – сказал бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов.

Такое ощущение, что Овечкин обрел вторую молодость! Два гола с пятака – и 43 до Гретцки

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9 комментариев
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Не говори за всю страну, дед
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всех опросил чтоль😆✌️😬
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Я за Малкина и Кросби! Считаю что если любой из них стоял в офисе и брал когда всё на него играют, тот процент попаданий был бы не хуже..
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За него болеют только около хоккейная тусовка и фанаты хоккея и то не все. Нхл у нас абсолютная не популярна. Это во-первых . А во-вторых, фанаты овечкина наоборот не хотят, чтобы он попал в плейофф, потому что с такой игрой там делать не фиг, только силы тратить. Пусть лучше на следующий сезон их побережет.
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А я за Малкина поболею, Овечкин пускай отдохнёт и с новыми силами за рекордом.
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Снайперская гонка это РС, а ПО другой турнир. Связь очень опосредованная. Страна здесь не причём. Хватит уже этих воплей.
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За всю страну говорить у нас может только один человек....
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Чем Малкин хуже Овечкина? Не говори за всю страну. В хоккее болеют за команду
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Ответ Rudenzik
А я за Малкина поболею, Овечкин пускай отдохнёт и с новыми силами за рекордом.
Малкин уже больше американец. Гражданство недавно получил.
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