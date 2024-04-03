Владимир Крикунов: «Считаю «Металлург» фаворитом серии с «Автомобилистом». Екатеринбург уже достиг своего потолка»

Теги Ак Барс Металлург Мг СКА Амур Спартак Автомобилист Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Крикунов считает «Металлург» фаворитом серии с «Автомобилистом».

«Считаю «Металлург» фаворитом этой серии. У Магнитогорска потенциал выше. Есть немало ярких игроков, надежный вратарь, много талантливой молодежи, которая проявляет себя уже сейчас.

В «Автомобилисте» таких людей тоже немало. И он способен преподнести сюрприз, как сделал это в предыдущих двух раундах.

Но мне кажется, что Екатеринбург уже достиг своего потолка, потратив немало сил против «Ак Барса» и СКА, а «Магнитка», которая невзрачно начала плей-офф, за счет характера прошла «Амур» и «Спартак» и по ходу весны постепенно прибавляет в игровом плане», – сказал бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

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5 комментариев
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С Ак Барсом никто не верил. Со СКА никто не верил. Продолжайте в том же духе. Пробивать потолки гораздо приятнее, чем пробивать дно.
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Фамилия говорящая за себя. Не рановато ор поднял дядя?
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Ответ Leo Bonnart
При всем уважении к именитому специалисту, считаю что у Авто потолок повыше. Думаю знатно покусаем Магнитку, а может и затащим серию! Вперед, Авто!!!
Считать может каждый свое. Тем более Крикунов.
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