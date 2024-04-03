Владимир Крикунов: «Считаю «Металлург» фаворитом серии с «Автомобилистом». Екатеринбург уже достиг своего потолка»
Владимир Крикунов считает «Металлург» фаворитом серии с «Автомобилистом».
«Считаю «Металлург» фаворитом этой серии. У Магнитогорска потенциал выше. Есть немало ярких игроков, надежный вратарь, много талантливой молодежи, которая проявляет себя уже сейчас.
В «Автомобилисте» таких людей тоже немало. И он способен преподнести сюрприз, как сделал это в предыдущих двух раундах.
Но мне кажется, что Екатеринбург уже достиг своего потолка, потратив немало сил против «Ак Барса» и СКА, а «Магнитка», которая невзрачно начала плей-офф, за счет характера прошла «Амур» и «Спартак» и по ходу весны постепенно прибавляет в игровом плане», – сказал бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.