Кучеров обновил свой рекорд по очкам среди россиян за сезон в НХЛ – 130
Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).
Форвард «Тампы» набрал 130-е (42+88) очко в текущем чемпионате НХЛ и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге.
Кучеров улучшил собственное достижение, установленное в сезоне-2018/2019, когда на его счету было 128 (41+87) баллов.
Лемье 160
Лафонтен 148
Оутс 142
Айзерман 137
Селянне 132
Тюржон 132
Надо бороться за арт росс
Маккинон: 127 из 280, 45.4%.
Макдэвид: 126 из 264, 47.7%
Эд Белфор 2.59 (90% отбитых)
Том Баррасо 3.01 (90%)
Кёртис Джозеф 3.02 (91%)
Энди Муг 3.16 (87%)
Патрик Руа 3.2 (89%)
Пожелаю чтобы без травм и взять в итоге КучеРосс
Кучеров 130 Поинт 84 +46
Маккиннон 127 Рантанен 100 +27
Макдэвид 126 Драйзайтль 99 +27
Надо забирать первую строчку
1)Ягр - 149 очков (сезон 1995-1996)
2)Щастны - 139 очков (сезон 1981-1982)
3)Курри - 135 очков (сезон 1984-1985)
4)Селянне - 132 очка (сезон 1992-1993)
5)Курри - 131 очко (сезон 1985-1986)
6)Нильссон - 131 очко (сезон 1980-1981)
И это пятёрка лучших...
Но когда говоришь что грецкий играл в эпоху когда вратари считались норм если отражали больше 85%, а защитники могли стоять на коньках, то сразу начинается вой))
Хотя ведь и так понятно, откуда такие результаты. Киперы на ногах отбирали шайбы. Стиль баттерфляй...А что это?))
Видимо как-то так для них было)