Кучеров обновил свой рекорд по очкам среди россиян за сезон в НХЛ – 130

Теги Тампа-Бэй НХЛ рекорды Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).

Форвард «Тампы» набрал 130-е (42+88) очко в текущем чемпионате НХЛ и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге. 

Кучеров улучшил собственное достижение, установленное в сезоне-2018/2019, когда на его счету было 128 (41+87) баллов.

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34 комментария
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Ответ Radik_2.0
1992/1993 Лемье 160 Лафонтен 148 Оутс 142 Айзерман 137 Селянне 132 Тюржон 132
Без вратарей играли в 92/93?
+58
-1
+57
Ответ Обитаетль сплитских болот
Кстати, а когда последний раз 3 игрока или больше 130+ очков за сезон набирали? Знатоки ответьте.
1992/1993
Лемье 160
Лафонтен 148
Оутс 142
Айзерман 137
Селянне 132
Тюржон 132
+55
0
+55
Красава Никита. Продолжай в том же духе!
Надо бороться за арт росс
+38
-1
+37
Очень радостно за Никитоса и Тёма сегодня не подкачал! Уверено бьют свои рекорды! Нику в итоге 100 передач, Хлебушке 50 голов! ✌️Ждём продолжения банкета, ребята!💪👌
+25
0
+25
Кстати, а когда последний раз 3 игрока или больше 130+ очков за сезон набирали? Знатоки ответьте.
+20
0
+20
Только представить, что за 35 лет никто из наших хоккеистов не набирал больше. А ведь за это время даже игроки сборной СССР успели поиграть. Желаю Никите установить рекорд рекордов для игроков из России.
+15
0
+15
Ответ Тур
Без вратарей играли в 92/93?
Причем у Лемье 160 очков за 60 игр - минимальное количество игр в истории, за которые игрок взял арт
+15
0
+15
130 очков Куча на 263 забитые шайбы Тампы. Куч поучаствовал в 49.4% забитых шайб команды.
Маккинон: 127 из 280, 45.4%.
Макдэвид: 126 из 264, 47.7%
+13
0
+13
Куч на какой то космический уровень вышел... Зверь!
+9
0
+9
Ответ Тур
Без вратарей играли в 92/93?
хороший вопрос, спасибо что спросил. итак, лучшие по коэфициенту надёжности среди вратарей, которые провели 50+ игр:
Эд Белфор 2.59 (90% отбитых)
Том Баррасо 3.01 (90%)
Кёртис Джозеф 3.02 (91%)
Энди Муг 3.16 (87%)
Патрик Руа 3.2 (89%)
+9
0
+9
Ответ Ответ года
Ну и новый российский рекорд по передачам поставил!
Никита переписал рекорд НХЛ по передачам за сезон для крайних нападающих (88). До этого рекорд делили Кучеров и Ягр (по 87).
+9
0
+9
Никитка метает молнии, огненный сезон!
Пожелаю чтобы без травм и взять в итоге КучеРосс
+6
0
+6
Ну и новый российский рекорд по передачам поставил!
+6
0
+6
Ответ vulturecrow
130 очков Куча на 263 забитые шайбы Тампы. Куч поучаствовал в 49.4% забитых шайб команды. Маккинон: 127 из 280, 45.4%. Макдэвид: 126 из 264, 47.7%
Добавьте к этому разницу в очках со вторым бомбардиром команды
Кучеров 130 Поинт 84 +46
Маккиннон 127 Рантанен 100 +27
Макдэвид 126 Драйзайтль 99 +27
+6
-1
+5
Ответ Тур
Без вратарей играли в 92/93?
Вратарь - водила должен был быть
+5
-1
+4
Ответ Тур
Без вратарей играли в 92/93?
там без вратарей лет 30 играли, а то и больше.
+4
0
+4
💯+ передач!🤞
+3
0
+3
Хорош
Надо забирать первую строчку
+4
-1
+3
История на наших глазах!
+2
0
+2
Никита, так держать! Дальше больше!
+2
0
+2
Ответ Тур
Без вратарей играли в 92/93?
В футбольные ворота
+2
0
+2
Ответ t0ni12
Никита переписал рекорд НХЛ по передачам за сезон для крайних нападающих (88). До этого рекорд делили Кучеров и Ягр (по 87).
Никита прям lightning bolt. Настоящий герой.
+1
0
+1
Подскажите, а у кого европейский рекорд по очкам за сезон? У Ягра?
+1
0
+1
Будет - 140, а у Панарина - 120.
+1
0
+1
Ответ Тур
Без вратарей играли в 92/93?
На имена посмотрите ) там никаких вратарей же не напасёшься
+2
-1
+1
Ответ Геннадий Бакшеев
Добавьте к этому разницу в очках со вторым бомбардиром команды Кучеров 130 Поинт 84 +46 Маккиннон 127 Рантанен 100 +27 Макдэвид 126 Драйзайтль 99 +27
да, это я сегодня уже писал в другой новости. у Макдэвида есть ещё Хайман с 50 шайбами и Бушар с 76 очками - почти как Пойнт.
+1
0
+1
Ответ Анатолий Воронцов
Подскажите, а у кого европейский рекорд по очкам за сезон? У Ягра?
Да, Ягр набрал 149 очков за сезон.
1)Ягр - 149 очков (сезон 1995-1996)
2)Щастны - 139 очков (сезон 1981-1982)
3)Курри - 135 очков (сезон 1984-1985)
4)Селянне - 132 очка (сезон 1992-1993)
5)Курри - 131 очко (сезон 1985-1986)
6)Нильссон - 131 очко (сезон 1980-1981)
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Ответ alekmaz
На имена посмотрите ) там никаких вратарей же не напасёшься
Серьёзно? Считаешь нынешние вратари имели бы точно такие же статистические показатели играй они против этих игроков?
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Ответ Radik_2.0
хороший вопрос, спасибо что спросил. итак, лучшие по коэфициенту надёжности среди вратарей, которые провели 50+ игр: Эд Белфор 2.59 (90% отбитых) Том Баррасо 3.01 (90%) Кёртис Джозеф 3.02 (91%) Энди Муг 3.16 (87%) Патрик Руа 3.2 (89%)
Спасибо за статистуку. Очень интересно.
И это пятёрка лучших...
Но когда говоришь что грецкий играл в эпоху когда вратари считались норм если отражали больше 85%, а защитники могли стоять на коньках, то сразу начинается вой))
Хотя ведь и так понятно, откуда такие результаты. Киперы на ногах отбирали шайбы. Стиль баттерфляй...А что это?))
Видимо как-то так для них было)
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Это уже 50-е место по очкам за сезон.
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