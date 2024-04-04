Кучеров обновил свой рекорд по очкам среди россиян за сезон в НХЛ – 130

сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).

Форвард « » набрал 130-е (42+88) очко в текущем чемпионате и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге.

Кучеров улучшил собственное достижение, установленное в сезоне-2018/2019, когда на его счету было 128 (41+87) баллов.