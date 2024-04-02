Владимир Крикунов: «Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина. Любой может преподнести сюрприз, но эти команды сильнее по потенциалу»
Владимир Крикунов считает, что «Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина.
«В финале сыграют «Металлург» и «Локомотив». Любая команда может преподнести сюрприз – тот же «Автомобилист», но в целом эти команды сильнее по потенциалу.
Есть еще «Трактор», который всех обыгрывает. Все четыре команды играют в хороший хоккей.
Когда начнутся полуфиналы, то уже точно сможем все увидеть.
Но это плей-офф, тут уже нельзя судить по прошлым матчам», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.