Владимир Крикунов: «Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина. Любой может преподнести сюрприз, но эти команды сильнее по потенциалу»

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор Автомобилист Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Крикунов считает, что «Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина.

«В финале сыграют «Металлург» и «Локомотив». Любая команда может преподнести сюрприз – тот же «Автомобилист», но в целом эти команды сильнее по потенциалу.

Есть еще «Трактор», который всех обыгрывает. Все четыре команды играют в хороший хоккей.

Когда начнутся полуфиналы, то уже точно сможем все увидеть.

Но это плей-офф, тут уже нельзя судить по прошлым матчам», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

12 комментариев
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Я вот все понять не могу, Крикунова кто-то обидел из структуры Автомобилиста что ли? Че он такой недоброжелательный по отношению к нам? Со стороны заслуженной хоккейной личности говорить заранее, кто сыграет в финале, когда еще даже полуфинал не начался, где все команды +- равны, очень глупо и некрасиво
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Крик опять начал. Знаток, мы уже про СКА предСКАзания слышали.
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а как любимые слова о ужасном хоккее Локо ? куда они делись?
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Там Паравозы Буше сломали …. Ссат заранее
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Там Паравозы Буше сломали …. Ссат заранее
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Там Паравозы Буше сломали …. Ссат заранее
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Да эти якобы финалисы, в полуфинал то еле вышли😂😂😂
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Прогнозы неблагодарное дело . Динамо тоже было в порядке и считалось фаворитом пары . Но Трактор выкинул нас из ПО . Кто будет больше заряжен на победу , грамотно сыграет тактически, тот и выиграет . Считаю, шансы равны у всех .
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Ответ Александр Барков
ну у тебя равны, а финале все равно будет ммг-локо
если тебе всё равно, зачем пишешь?
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