Владимир Крикунов: «Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина. Любой может преподнести сюрприз, но эти команды сильнее по потенциалу»

Владимир Крикунов считает, что «Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина.

«В финале сыграют « » и « ». Любая команда может преподнести сюрприз – тот же « », но в целом эти команды сильнее по потенциалу.

Есть еще « », который всех обыгрывает. Все четыре команды играют в хороший хоккей.

Когда начнутся полуфиналы, то уже точно сможем все увидеть.

Но это плей-офф, тут уже нельзя судить по прошлым матчам», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.