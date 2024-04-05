Кучеров – 1-й вингер и 1-й россиянин в истории НХЛ с 90 передачами за сезон
Никита Кучеров – 1-й вингер и 1-й россиянин в истории НХЛ с 90 передачами за сезон.
Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (7:4). Также он забросил одну шайбу.
На счету россиянина 133 (43+90) очка в 75 играх. Он сохранил лидерство в гонке бомбардиров.
Сделав 90-ю результативную передачу в сезоне, Кучеров обновил сразу три рекорда. Он стал первым крайним нападающим и первым россиянином в истории лиги, достигнувшим такой отметки, а также первым игроком в истории «Лайтнинг».
В XXI веке 90 и более ассистов за одну регулярку ранее удалось сделать двум игрокам – Джо Торнтону (2005/06 – 96 в 81, «Бостон» и «Сан-Хосе», 2006/07 – 92 в 82, «Сан-Хосе») и Коннору Макдэвиду (текущий сезон, «Эдмонтон», 97 в 72). Кучеров стал третьим в этом списке.
Рекорд лиги по числу передач за сезон принадлежит Уэйну Гретцки (163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»).
Для крайнего форварда - фантастика по статам.
Что тут ещё сказать? Куч уже круче туч! )
Это ещё одно доказательство, что много передач - вотчина центров.
Среди 50 лучших ассистентов в истории НХЛ только 18 не центров и лишь 8 крайних.