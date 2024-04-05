Кучеров – 1-й вингер и 1-й россиянин в истории НХЛ с 90 передачами за сезон

Теги Тампа-Бэй Джо Торнтон НХЛ рекорды Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров – 1-й вингер и 1-й россиянин в истории НХЛ с 90 передачами за сезон.

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (7:4). Также он забросил одну шайбу. 

На счету россиянина 133 (43+90) очка в 75 играх. Он сохранил лидерство в гонке бомбардиров.

Сделав 90-ю результативную передачу в сезоне, Кучеров обновил сразу три рекорда. Он стал первым крайним нападающим и первым россиянином в истории лиги, достигнувшим такой отметки, а также первым игроком в истории «Лайтнинг». 

В XXI веке 90 и более ассистов за одну регулярку ранее удалось сделать двум игрокам – Джо Торнтону (2005/06 – 96 в 81, «Бостон» и «Сан-Хосе», 2006/07 – 92 в 82, «Сан-Хосе») и Коннору Макдэвиду (текущий сезон, «Эдмонтон», 97 в 72). Кучеров стал третьим в этом списке. 

Рекорд лиги по числу передач за сезон принадлежит Уэйну Гретцки (163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»). 

16 комментариев
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Это мегакруто!
Для крайнего форварда - фантастика по статам.
Что тут ещё сказать? Куч уже круче туч! )
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Пошли рекорды . Никита проводит великолепный сезон . Бьет и свои рекорды и НХЛ. Красавец !
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Кучеров лидер! Приятно это слышать.
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Красавчик! Что тут ещё скажешь
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Надеюсь это не предел. 100 передач было бы красиво...
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Даже защитники трижды отдавали 90+ передач за сезон, а среди крайних нападающих только один Кучеров достиг этой отметки. Уникальный.
Это ещё одно доказательство, что много передач - вотчина центров.
Среди 50 лучших ассистентов в истории НХЛ только 18 не центров и лишь 8 крайних.
+5
-1
+4
Ответ Dan Boyle
Это мегакруто! Для крайнего форварда - фантастика по статам. Что тут ещё сказать? Куч уже круче туч! )
Норм рифма, братан. Дело не в её хитросплетении, а в обаянии этой рифмы. Куч - о..енный как бртуч!
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Рекорд лиги по передачам среди крайних форвардов - это очень круто!
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Главное не свингер!! )) на том и стоит русский хоккей ))
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Кучеров бох! Унц унц Не уверовавшие идут в тартарары
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Кучезавр!
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Куч - вообще первый номер в моменте
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Куч могуч.
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Ответ Zomourning33
Даже защитники трижды отдавали 90+ передач за сезон, а среди крайних нападающих только один Кучеров достиг этой отметки. Уникальный. Это ещё одно доказательство, что много передач - вотчина центров. Среди 50 лучших ассистентов в истории НХЛ только 18 не центров и лишь 8 крайних.
Наверное Бобби Орр и Пол Коффи среди защитников в этом списке? По третьему кандидату есть несколько вариантов, хотел сначала Бурка написать, но все же вряд ли.
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