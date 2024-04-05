Никита Кучеров – 1-й вингер и 1-й россиянин в истории НХЛ с 90 передачами за сезон.

Форвард « » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (7:4). Также он забросил одну шайбу.

На счету россиянина 133 (43+90) очка в 75 играх. Он сохранил лидерство в гонке бомбардиров.

Сделав 90-ю результативную передачу в сезоне, обновил сразу три рекорда. Он стал первым крайним нападающим и первым россиянином в истории лиги, достигнувшим такой отметки, а также первым игроком в истории «Лайтнинг».

В XXI веке 90 и более ассистов за одну регулярку ранее удалось сделать двум игрокам – (2005/06 – 96 в 81, «Бостон» и «Сан-Хосе», 2006/07 – 92 в 82, «Сан-Хосе») и (текущий сезон, «Эдмонтон», 97 в 72). Кучеров стал третьим в этом списке.

Рекорд лиги по числу передач за сезон принадлежит Уэйну Гретцки (163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»).