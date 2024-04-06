Каменский о 1-й игре Федотова в старте «Филадельфии»: «Немного перенервничал. Талантливый парень, ему важно психологически перестроиться»

Теги Филадельфия НХЛ Валерий Каменский Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал первый старт Ивана Федотова в «Филадельфии».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флайерс» проиграли «Баффало» со счетом 2:4.

Российский вратарь Иван Федотов впервые вышел в стартовом составе «Филадельфии» и провел на льду 55:42. Он отразил 15 из 19 бросков по воротам.

«У Федотова был полноценный дебют, поэтому, мне кажется, он немного перенервничал. Такое часто бывает. В «Филадельфии» сейчас будут пытаться вернуть его лучший уровень.

Он талантливый парень, ему сейчас важно психологически перестроиться, потому что в НХЛ совсем другой хоккей», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

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