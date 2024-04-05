Валерий Каменский: «Трактору» немного помешала затянувшаяся пауза. «Локомотив» играет в своем стиле, реализует тактику, и делает это здорово»

Теги Локомотив Трактор Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Каменский высказался о серии «Локомотива» с «Трактором» в плей-офф.

Клуб из Ярославля ведет в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2-0.

Напомним, во втором раунде «Локомотив» обыграл «Авангард» (4-3 в серии), «Трактор» – «Динамо» (4-0)

«Уровень подготовки команды, в первую очередь, зависит от тренерского штаба. Естественно, отдыхать – это хорошо. Но когда ты играешь через день, то приобретаешь больше игровой практики. Так что затянувшаяся пауза немного помешала «Трактору».

А «Локомотив» играет в своем стиле, реализует свою тактику, и делает это здорово. Но и челябинцы стараются навязать борьбу и во втором матче уступил только в овертайме», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий