Валерий Каменский: «Трактору» немного помешала затянувшаяся пауза. «Локомотив» играет в своем стиле, реализует тактику, и делает это здорово»

Валерий Каменский высказался о серии «Локомотива» с «Трактором» в плей-офф.

Клуб из Ярославля ведет в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2-0.

Напомним, во втором раунде « » обыграл «Авангард» (4-3 в серии), « » – «Динамо» (4-0)

«Уровень подготовки команды, в первую очередь, зависит от тренерского штаба. Естественно, отдыхать – это хорошо. Но когда ты играешь через день, то приобретаешь больше игровой практики. Так что затянувшаяся пауза немного помешала «Трактору».

А «Локомотив» играет в своем стиле, реализует свою тактику, и делает это здорово. Но и челябинцы стараются навязать борьбу и во втором матче уступил только в овертайме», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.