Валерий Каменский: «Кучеров – игровик, любит и отдавать, и забивать, получает от этого большое удовольствие. Никита здорово читает игру, настоящий нападающий»

Валерий Каменский поделился мнением о форварде Никите Кучерове.

Нападающий « » сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата.

Он обновил свой рекорд по очкам среди россиян за сезон в .

«Никита здорово читает игру, у него очень быстрое игровое мышление, умеет и любит забивать, настоящий нападающий.

Он игровик – любит и отдавать, и забивать, получает от этого большое удовольствие.

Его результат – это большой труд игрока, который приносит пользу команде и себе. Он работает на команду, и от этого команда работает вместе с ним, получается обоюдный результат. А то, что он показывает огромное мастерство – это только плюс команде», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.