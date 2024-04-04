Валерий Каменский: «Кучеров – игровик, любит и отдавать, и забивать, получает от этого большое удовольствие. Никита здорово читает игру, настоящий нападающий»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Валерий Каменский Никита Кучеров ТАСС Хоккей

Валерий Каменский поделился мнением о форварде Никите Кучерове.

Нападающий «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата.

Он обновил свой рекорд по очкам среди россиян за сезон в НХЛ.

«Никита здорово читает игру, у него очень быстрое игровое мышление, умеет и любит забивать, настоящий нападающий.

Он игровик – любит и отдавать, и забивать, получает от этого большое удовольствие.

Его результат – это большой труд игрока, который приносит пользу команде и себе. Он работает на команду, и от этого команда работает вместе с ним, получается обоюдный результат. А то, что он показывает огромное мастерство – это только плюс команде», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

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