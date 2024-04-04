Каменский об увеличении потолка зарплат в КХЛ: «Не знаю, почему СКА об этом заявляет. Есть регламент. Когда он закончит действие, тогда, наверное, будет рассматриваться»

Теги СКА Валерий Каменский Александр Медведев КХЛ потолок зарплат Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал предложение повысить потолок зарплат в КХЛ.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев предложил поднять потолок зарплат в КХЛ на 10% на следующий сезон.

– Я не знаю, почему СКА об этом заявляет. Это у них надо спросить. У нас есть регламент, который подписан всеми командами и советом директоров. И мы по этому регламенту работаем.

– Не будет ли КХЛ пересматривать данный вопрос, учитывая призыв СКА?

– У нас все принято, у нас уже есть регламент, по которому мы работаем. Когда он закончит свое действие, тогда, наверное, будет рассматриваться. А что говорить сейчас? Есть регламент, мы по нему работаем.

– До какого года регламент рассчитан?

– Сейчас не помню, то ли 25-й год, то ли 26-й, принимали на четыре года, – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.

Сразу после окончания сезона стало известно, что СКА превышает потолок зарплат на следующий сезон на 300 миллионов рублей. По этой причине клуб будет вынужден расстаться с частью игроков.

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5 комментариев
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Действительно, почему об этом просит именно СКА? Ну вот вообще ноль идей
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У СКА началась очередная перестройка - там 10% только для начала нужна )))
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