Каменский об увеличении потолка зарплат в КХЛ: «Не знаю, почему СКА об этом заявляет. Есть регламент. Когда он закончит действие, тогда, наверное, будет рассматриваться»

Валерий Каменский прокомментировал предложение повысить потолок зарплат в КХЛ.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев предложил поднять потолок зарплат в КХЛ на 10% на следующий сезон.

– Я не знаю, почему СКА об этом заявляет. Это у них надо спросить. У нас есть регламент, который подписан всеми командами и советом директоров. И мы по этому регламенту работаем.

– Не будет ли КХЛ пересматривать данный вопрос, учитывая призыв СКА?

– У нас все принято, у нас уже есть регламент, по которому мы работаем. Когда он закончит свое действие, тогда, наверное, будет рассматриваться. А что говорить сейчас? Есть регламент, мы по нему работаем.

– До какого года регламент рассчитан?

– Сейчас не помню, то ли 25-й год, то ли 26-й, принимали на четыре года, – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.

Сразу после окончания сезона стало известно, что СКА превышает потолок зарплат на следующий сезон на 300 миллионов рублей. По этой причине клуб будет вынужден расстаться с частью игроков.