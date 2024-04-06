Каменский об удалении Мухаметова на Широкове: «Неумело применил силовой прием, не думаю, что была установка. Хоккеист должен помнить, что нельзя нарушать правила»

Валерий Каменский поделился мнением о пятиминутном удалении Максима Мухаметова.

Во вчерашнем матче Кубка Гагарина «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 4:2 (1-1).

В середине второго периода форвард команды из Магнитогорска Максим Мухаметов был удален на пять минут за удар локтем в голову Сергею Широкову. «Автомобилист» дважды реализовал численное большинство.

«Это плей‑офф, тут идет хоккейная битва. Но хоккеист всегда должен помнить, что есть правила, которые нельзя нарушать. Мухаметов сыграл грубо и получил за это пять минут штрафа.

Не думаю, что была какая‑то установка, просто неумело применил силовой прием, за что и был наказан», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

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