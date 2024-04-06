Каменский об удалении Мухаметова на Широкове: «Неумело применил силовой прием, не думаю, что была установка. Хоккеист должен помнить, что нельзя нарушать правила»

Теги Металлург Мг Автомобилист Сергей Широков Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Максим Мухаметов Хоккей

Валерий Каменский поделился мнением о пятиминутном удалении Максима Мухаметова.

Во вчерашнем матче Кубка Гагарина «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 4:2 (1-1).

В середине второго периода форвард команды из Магнитогорска Максим Мухаметов был удален на пять минут за удар локтем в голову Сергею Широкову. «Автомобилист» дважды реализовал численное большинство.

«Это плей‑офф, тут идет хоккейная битва. Но хоккеист всегда должен помнить, что есть правила, которые нельзя нарушать. Мухаметов сыграл грубо и получил за это пять минут штрафа.

Не думаю, что была какая‑то установка, просто неумело применил силовой прием, за что и был наказан», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

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