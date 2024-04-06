Морозов о перекрестном плей-офф: «Довольны этим шагом, много положительных отзывов. Тут новизна – «Локомотив» и «Трактор» никогда не играли друг против друга»

Алексей Морозов прокомментировал новый формат Кубка Гагарина в этом сезоне.

В этом сезоне во втором раунде плей-офф команды Восточной и Западной конференций играли между собой. Раньше они могли встретиться только в финале.

– Рекордные цифры посещаемости подтверждают верность перехода в плей-офф на перекрестный формат, когда команды Запада играют против команд Востока?

– Мы довольны этим шагом. Сейчас уже получаем много положительных отзывов, причем не только от болельщиков, но и от игроков.

Возможно, в будущем перекрестный плей-офф наметит какие-то новые дерби. Ведь внутри конференций команды и так играют между собой достаточно много в регулярном чемпионате.

Например, «Спартак» встречается с «Динамо» шесть раз. Наверное, это немного приедается. А тут новизна: например, те же ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» никогда не играли друг против друга.

В дальнейшем будем думать, как нам сделать плей-офф еще интереснее, – сказал президент Фонбет чемпионата КХЛ Алексей Морозов.