Морозов о контактах КХЛ с НХЛ: «Они сводятся только к переписке по переходам игроков. Мы по-прежнему придерживаемся меморандума о взаимоуважении»

Алексей Морозов сказал, что текущие контакты КХЛ с НХЛ сводятся к трансферам.

– Как сейчас складываются отношения с ? Выставочные матчи с участием их и наших клубов сейчас принципиально невозможны?

– Сейчас все контакты с НХЛ сводятся только к переписке по электронной почте по переходам игроков. Когда какой-то наш игрок подписывает там контракт, они запрашивают информацию о том, нет ли у него действующего соглашения в КХЛ. То же самое касается и нас.

То есть особых контактов сейчас нет, но мы по-прежнему придерживаемся меморандума о взаимоуважении, который когда-то существовал и был подписан, несмотря на то, что сейчас такого документа нет, – сообщил президент .