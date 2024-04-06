Алексей Морозов: «Следить за ЧМ, юниорскими турнирами не очень интересно. Без сборной России они неполноценные, итоги кажутся не совсем справедливыми»

Алексей Морозов считает чемпионаты мира без сборной России неполноценными.

– Вы смотрите чемпионаты мира, юниорские турниры с тех пор, как сборную России от них отстранили?

– Не смотрю, если только случайным образом. А специально следить за этими турнирами не очень интересно. Без нашей сборной они неполноценные.

Чемпионат мира, Олимпийские игры – это все-таки соревнования лучших спортсменов. А когда нет страны, которая все время была в лидерах мирового хоккея, то итоги таких соревнований кажутся уже не совсем справедливыми, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.