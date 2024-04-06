Морозов за смягчение лимита на легионеров в КХЛ: «Молодые будут быстрее расти, набираться опыта и понимать, как играют люди с другим менталитетом»

Алексей Морозов высказался за смягчение лимита на легионеров в КХЛ.

- С одной стороны, мы радуемся, что молодежи стали больше доверять, появились новые имена. С другой, КХЛ намерена увеличить лимит на легионеров с трех до пяти человек. Нет ли здесь противоречия?

– Новые имена появляются не из-за того, что легионеров стало меньше. А потому что тренеры стали больше доверять ребятам. Вот посмотрите, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. Он, и работая в «Северстали», много доверял молодым и теперь продолжает это делать в «Магнитке». И потому молодые парни растут.

Почему мы придерживаемся цифры «пять»? Есть обоснование. Молодые ребята, которые сейчас играют, не могут получить международный опыт по понятным причинам. А в матчах с другими командами, где есть легионеры, они будут быстрее расти, набираться опыта и понимать, как играют люди с другим менталитетом, с другим воспитанием. Так что увеличение лимита – это и в интересах молодых игроков.

Никто не будет держать на скамейке хорошего парня, если он достиг уровня КХЛ. Вот многие говорят, что КХЛ – это этап воспитания молодого игрока. Это неправильная позиция. Ты должен заслужить свое место. Есть Молодежная хоккейная лига, Высшая хоккейная лига. Вот там надо обкатывать молодых. А в КХЛ играют те, кто выиграл конкуренцию. Поэтому им и дают лидирующие роли в составе, – сказал президент .