Терещенко о том, может ли «Трактор» выйти в финал после травмы Фукале: «Шансы есть, это хоккей. Просто Зак – это фундамент. Подчищал все, держал в игре»

Теги Локомотив Трактор травмы Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко высказался о шансах «Трактора» на выход в финал Кубка Гагарина.

Основной вратарь клуба Зак Фукале получил травму в первом матче серии с «Локомотивом» (2:5).

«Шансы есть, это хоккей. Просто Фукале – это фундамент. Подчищал для «Трактора» все, держал в игре.

Опять же, «Локомотив» – очень серьезный соперник, который здорово играет и в атаке, и в обороне», – сказал обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий