Терещенко о том, может ли «Трактор» выйти в финал после травмы Фукале: «Шансы есть, это хоккей. Просто Зак – это фундамент. Подчищал все, держал в игре»
Алексей Терещенко высказался о шансах «Трактора» на выход в финал Кубка Гагарина.
Основной вратарь клуба Зак Фукале получил травму в первом матче серии с «Локомотивом» (2:5).
«Шансы есть, это хоккей. Просто Фукале – это фундамент. Подчищал для «Трактора» все, держал в игре.
Опять же, «Локомотив» – очень серьезный соперник, который здорово играет и в атаке, и в обороне», – сказал обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко.