Терещенко о том, может ли «Трактор» выйти в финал после травмы Фукале: «Шансы есть, это хоккей. Просто Зак – это фундамент. Подчищал все, держал в игре»

Алексей Терещенко высказался о шансах «Трактора» на выход в финал Кубка Гагарина.

Основной вратарь клуба получил травму в первом матче серии с « » (2:5).

«Шансы есть, это хоккей. Просто Фукале – это фундамент. Подчищал для « » все, держал в игре.

Опять же, «Локомотив» – очень серьезный соперник, который здорово играет и в атаке, и в обороне», – сказал обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко.