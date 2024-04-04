Юрий Карандин: «В КХЛ неплохие арбитры, но они становятся заложниками дилетантов. Руководитель, не имея высшего судейского образования, имитирует бурную деятельность»

Юрий Карандин высказался о судействе в плей-офф Кубка Гагарина.

– У нас неплохие судьи. Но они становятся заложниками дилетантов и имитаторов бурной деятельности в руководстве. Отсюда и разная реакция на эпизоды с Шалуновым-Грицюком, и многие судейские скандалы, и грязноватый хоккей, и общий негативный фон вокруг нашей лиги.

Иногда мне становится просто жалко молодых коллег, такого бардака в корпусе не было даже в девяностые годы. Не понаслышке знаю, что судей просто замордовали постоянными поправками.

Руководитель, не имея высшего судейского образования, имитирует бурную деятельность, изменения в правилах идут одно за другим, иногда они откровенно дилетанские.

Насколько понимаю, ошибочные решения по руководство корпусом защитило, в очередной раз в этом сезоне придумав какую-то поправку. Хотя эта словесная эквилибристика всего лишь cпособ прикрытия непрофессионализма.

Кстати, похожая история была и в регулярном чемпионате, когда в ворота « » ошибочно засчитали гол после броска после свистка, сославшись на какое-то новое правило.

Вот и в случае с Фукале судьи стали заложниками этих дилетантов и жонглеров правилами.

– Что делать?

– Много раз говорил о том, что нашему судейству срочно необходимы реформы. С таким количеством скандалов наш хоккей потонет в мелких фолах и грязи, а главными «героями» станут арбитры, – сказал бывший советский арбитр Юрий Карандин.