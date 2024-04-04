Юрий Карандин: «В КХЛ неплохие арбитры, но они становятся заложниками дилетантов. Руководитель, не имея высшего судейского образования, имитирует бурную деятельность»

Теги Локомотив СКА Трактор Спартак судьи КХЛ Кубок Гагарина Юрий Карандин Максим Шалунов правила Алексей Анисимов судья Зак Фукале Арсений Грицюк Хоккей

Юрий Карандин высказался о судействе в плей-офф Кубка Гагарина.

 – У нас неплохие судьи. Но они становятся заложниками дилетантов и имитаторов бурной деятельности в руководстве. Отсюда и разная реакция на эпизоды с Шалуновым-Грицюком, и многие судейские скандалы, и грязноватый хоккей, и общий негативный фон вокруг нашей лиги.

Иногда мне становится просто жалко молодых коллег, такого бардака в корпусе не было даже в девяностые годы. Не понаслышке знаю, что судей просто замордовали постоянными поправками.

Руководитель, не имея высшего судейского образования, имитирует бурную деятельность, изменения в правилах идут одно за другим, иногда они откровенно дилетанские.

Насколько понимаю, ошибочные решения по Грицюку руководство корпусом защитило, в очередной раз в этом сезоне придумав какую-то поправку. Хотя эта словесная эквилибристика всего лишь cпособ прикрытия непрофессионализма.

Кстати, похожая история была и в регулярном чемпионате, когда в ворота «Спартака» ошибочно засчитали гол после броска после свистка, сославшись на какое-то новое правило.

Вот и в случае с Фукале судьи стали заложниками этих дилетантов и жонглеров правилами. 

– Что делать?

– Много раз говорил о том, что нашему судейству срочно необходимы реформы. С таким количеством скандалов наш хоккей потонет в мелких фолах и грязи, а главными «героями» станут арбитры, – сказал бывший советский арбитр Юрий Карандин.

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7 комментариев
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Медведев решил привлечь тяжелую артиллерию для травли судей. Интересно, 87-летний Карандин вообще видел эпизоды, понимает о чем говорит, на шайбе еще фокусируется? Или просто по переданной бумажке транслирует?
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Ответ Ебздрогыч
Медведев решил привлечь тяжелую артиллерию для травли судей. Интересно, 87-летний Карандин вообще видел эпизоды, понимает о чем говорит, на шайбе еще фокусируется? Или просто по переданной бумажке транслирует?
Вопрос здесь в другом. Терзают смутные сомнения, что 87-летний Карандин вообще не в курсе того бреда, который несут от его имени.
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Откровенная ложь, высказанная устами древнего ветерана для излишнего нагнетания. По моментам с Грицюком позиция судейского руководства следующая: в первом случае гол отменён верно, 2-х минутный штраф Грицюку не наложен ошибочно, во втором - удаление Грицюка ошибочно.
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Интересно под дилетантами и имитаторами бурной деятельности в руководстве этот рэволюционэр Медведева имеет в виду?
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Уже стали пупами льда. Может со смещением этого типчика Анисимова изменится к лучшему.
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Там есть в одном больше чем клубе рукрводитель, не имеющий хоккейного опыта и образования, имитирубщий бурную деятельность. Его же тоже все осуждают, да?
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Ну всё вроде как-будто интересно, но есть одно но, ещё живы тем кто помнит как судили Суперлигу в конце 90х- начале 00х. Так что господин Карандин может взять за руку господина Зайцева и пойти на половой орган
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