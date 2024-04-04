Фукале пропустит второй матч против «Локомотива». В воротах «Трактора» сыграет Мыльников

Теги Локомотив Трактор КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Сергей Мыльников 1999 Вячеслав Бутеец Хоккей

Зак Фукале не сыграет во втором матче серии против «Локомотива».

Тренерский штаб «Трактора» определился с составом на вторую игру серии полуфинала Кубка Гагарина.

Вратарь Зак Фукале, получивший травму в первом матче, не примет участие во второй игре – он не попал в заявку.

Стартовым вратарем уральцев заявлен Сергей Мыльников, запасным – Вячеслав Бутеец.

«Локомотив» ведет 1-0 в серии после победы 5:2 в первом матче.

6 комментариев
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Ужасно!!! Очень жаль!!!
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Вот он шанс, всей твоей жизни.
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2-0 в серии
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Ждём в следующем матче. Классный голкипер - украшение серии
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Удачи Трактору🚜💪🤟🏻
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