Фукале пропустит второй матч против «Локомотива». В воротах «Трактора» сыграет Мыльников
Зак Фукале не сыграет во втором матче серии против «Локомотива».
Тренерский штаб «Трактора» определился с составом на вторую игру серии полуфинала Кубка Гагарина.
Вратарь Зак Фукале, получивший травму в первом матче, не примет участие во второй игре – он не попал в заявку.
Стартовым вратарем уральцев заявлен Сергей Мыльников, запасным – Вячеслав Бутеец.
«Локомотив» ведет 1-0 в серии после победы 5:2 в первом матче.