Фукале пропустит второй матч против «Локомотива». В воротах «Трактора» сыграет Мыльников

Зак Фукале не сыграет во втором матче серии против «Локомотива».

Тренерский штаб « » определился с составом на вторую игру серии полуфинала Кубка Гагарина.

Вратарь Зак Фукале, получивший травму в первом матче, не примет участие во второй игре – он не попал в заявку.

Стартовым вратарем уральцев заявлен , запасным – Вячеслав Бутеец.

«Локомотив» ведет 1-0 в серии после победы 5:2 в первом матче.