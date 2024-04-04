Березкин возглавил список лучших бомбардиров Кубка Гагарина с 13 очками в 14 матчах. Форвард «Локомотива» сделал 2 передачи в игре с «Трактором»

Теги Локомотив Трактор видео КХЛ Кубок Гагарина Максим Березкин Хоккей

Максим Березкин возглавил список бомбардиров в плей-офф КХЛ.

«Локомотив» и «Трактор» проводят второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Нападающий «Локомотива» сделал две результативные передачи в этой игре, поучаствовав в голах Артура Каюмова и Мартина Герната.

Таким образом, 22-летний форвард продлил результативную серию в плей-офф до пяти матчей, набрав 8 (2+6) баллов на этом отрезке.

Максим Березкин, набрав 13 (4+9) баллов в 14 играх, также вышел на первую позицию в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Гагарина, опередив Марата Хайруллина из СКА, у которого 12 очков.

Ближайший преследователь Березкина из команд, продолжающих участие в плей-офф, – это форвард «Трактора» Максим Шабанов, у которого 10 очков.

7 комментариев
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Отлично Максим играет , агрессивно ,технично и что важно - умно ! Пусть тебя Максим травмы обходят стороной и побед тебе с командой в матчах !
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Меньше очка за игру. Интересно, раньше такое бывало?
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Берёзкин, потише...
А то в Ска придётся ехать... (
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Радует то, что он был задрафтован Эдмонтоном, но пока ещё медленный для НХЛ
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Ответ гилберт
Меньше очка за игру. Интересно, раньше такое бывало?
Предыдущие три сезона, как минимум)
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