Березкин возглавил список лучших бомбардиров Кубка Гагарина с 13 очками в 14 матчах. Форвард «Локомотива» сделал 2 передачи в игре с «Трактором»

Максим Березкин возглавил список бомбардиров в плей-офф КХЛ.

« » и « » проводят второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Нападающий «Локомотива» сделал две результативные передачи в этой игре, поучаствовав в голах Артура Каюмова и Мартина Герната.

Таким образом, 22-летний форвард продлил результативную серию в плей-офф до пяти матчей, набрав 8 (2+6) баллов на этом отрезке.

, набрав 13 (4+9) баллов в 14 играх, также вышел на первую позицию в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Гагарина, опередив Марата Хайруллина из СКА, у которого 12 очков.

Ближайший преследователь Березкина из команд, продолжающих участие в плей-офф, – это форвард «Трактора» Максим Шабанов, у которого 10 очков.