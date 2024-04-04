Березкин возглавил список лучших бомбардиров Кубка Гагарина с 13 очками в 14 матчах. Форвард «Локомотива» сделал 2 передачи в игре с «Трактором»
Максим Березкин возглавил список бомбардиров в плей-офф КХЛ.
«Локомотив» и «Трактор» проводят второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Нападающий «Локомотива» сделал две результативные передачи в этой игре, поучаствовав в голах Артура Каюмова и Мартина Герната.
Таким образом, 22-летний форвард продлил результативную серию в плей-офф до пяти матчей, набрав 8 (2+6) баллов на этом отрезке.
Максим Березкин, набрав 13 (4+9) баллов в 14 играх, также вышел на первую позицию в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Гагарина, опередив Марата Хайруллина из СКА, у которого 12 очков.
Ближайший преследователь Березкина из команд, продолжающих участие в плей-офф, – это форвард «Трактора» Максим Шабанов, у которого 10 очков.
А то в Ска придётся ехать... (