Ярушин о Фукале: «Вратарь – половина команды. Он играл ключевую роль и с «Салаватом», и с «Динамо», переиграл чужих вратарей»

Станислав Ярушин высоко оценил игру Зака Фукале в плей-офф КХЛ.

«Локо» принимает «Трактор» (2:1, третий период) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

Вратарь челябинской команды Зак Фукале получил травму в первом матче и не попал в заявку на вторую игру.

– Ключевой момент первого матча – сломали голкипера .

– Тут как раз работает фраза: «Вратарь – половина команды». Сколько вытащил Зак, сколько парни на себя поймали шайб и с « », и с « »!

Фукале в этих сериях играл ключевую роль. « » терпит, действует на контратаках. И в каждой серии Зак переиграл чужих вратарей, при всем к ним уважении.

– Сейчас, я видел, Фукале ходит на своих двоих по отелю, без хромоты. Это не перелом. Но чем опасен такой подкат, который под него неумышленно сделал Максим Шалунов?

– Иногда переломы заживают быстрее, чем сильные растяжения. Знаю по себе, у меня несколько раз были неприятные истории с голеностопом. Момент же внезапно происходит, ты его не контролируешь.

А самое страшное – получить травму от любителя, у которого нет координации. Я даже в маске играл. Ну его нафиг: зарабатываю деньги своим фейсом, а прилететь может легко.

Когда в любительской лиге такое происходит, то ты проклинаешь хоккей: «Господи, зачем мне это нужно?»

А тут это в полуфинале КХЛ случилось. Но у хоккеистов такая работа. Никуда не денешься от травм. В моменте испытываешь болевой шок. А потом долго не отпускает.

И знаете, что мне не понравилось? Я с большим уважением отношусь ко всем болельщикам и командам. Хоккей – это адский, конский вид спорта.

Но вот я сижу в ложе, получает травму Зак. А рядом со мной – болельщик « », который кричит: «Симулянт! Уходи! Хватит валяться!»

Это очень грубо и неприятно. Когда Фукале уехал в раздевалку, я посмотрел на этого человека – он был без зазрения совести. И думаешь: «Блин, ребята, ведь хоккейные фанаты между собой никогда не воевали. Как же неприятно такое слушать». Но люди разные бывают, и я это тоже понимаю, – сказал актер Ярушин.