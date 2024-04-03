Плющев о судействе: «СКА привык к тому, что к ним относятся снисходительно, а они всегда пытались играть на грани фола. Это факт»

Теги СКА судьи Владимир Плющев Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал жалобы СКА на судейство в Кубке Гагарина.

– Вы уже упомянули о достойном судействе, к которому оказались не готовы некоторые команды Запада. В истории с жалобами президента СКА Александра Медведева кто прав?

– Судейство в плей-офф очень приличное. За исключением одной ошибки, которая повлияла на результат матча. Остальное все было проведено в соответствии с буквой закона.

То, что СКА привык к тому, что к ним относятся снисходительно, а они всегда пытались играть на грани фола, ну это факт. А когда плей-офф начался, оказалось, что достаточно высокая планка требовательности к игрокам. А игроки к этому делу не привыкли, а тактику менять не хотели, считая, что она идеальная, что это повторение ЦСКА 70-х годов. Но это не так.

Команда была собрана со всей страны, со всех краев, а потом после начала сезона они продолжали селекцию, подбирали игроков. Но команда не создается за один сезон. А когда они не чувствуют в себе уверенность, уверенность в тренере… Когда сегодня ты в одном составе выходишь, завтра в другом. Для наших игроков это нонсенс. Наши лидеры привыкли, что им доверяют, даже если они проводят не лучший матч, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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4 комментария
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Игра на грани фола и слегка за гранью - привычка выработалась, а фишка в плей-офф не легла.
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Если Ларин вещает от имени Плющева - плюсы свои получит, если от имени Кожевникова - минусы. Тут лишь бы до биполярочки не дописаться, а то ведь есть и другие ветераны.
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Этого — снять с довольствия!
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