Плющев о судействе: «СКА привык к тому, что к ним относятся снисходительно, а они всегда пытались играть на грани фола. Это факт»

Владимир Плющев прокомментировал жалобы СКА на судейство в Кубке Гагарина.

– Вы уже упомянули о достойном судействе, к которому оказались не готовы некоторые команды Запада. В истории с жалобами президента СКА Александра Медведева кто прав?

– Судейство в плей-офф очень приличное. За исключением одной ошибки, которая повлияла на результат матча. Остальное все было проведено в соответствии с буквой закона.

То, что СКА привык к тому, что к ним относятся снисходительно, а они всегда пытались играть на грани фола, ну это факт. А когда плей-офф начался, оказалось, что достаточно высокая планка требовательности к игрокам. А игроки к этому делу не привыкли, а тактику менять не хотели, считая, что она идеальная, что это повторение ЦСКА 70-х годов. Но это не так.

Команда была собрана со всей страны, со всех краев, а потом после начала сезона они продолжали селекцию, подбирали игроков. Но команда не создается за один сезон. А когда они не чувствуют в себе уверенность, уверенность в тренере… Когда сегодня ты в одном составе выходишь, завтра в другом. Для наших игроков это нонсенс. Наши лидеры привыкли, что им доверяют, даже если они проводят не лучший матч, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.