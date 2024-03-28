Быков о словах Медведева: «Он в хоккее не новичок, знает многое. Некорректно с его стороны сваливать все на судей. Не думаю, что могла быть какая-то предвзятость»

Теги СКА судьи Вячеслав Быков Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Вячеслав Быков высказался о критике судейства со стороны СКА.

Петербургский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4). После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

«Вообще некорректно со стороны Александра Ивановича, который в хоккее не новичок и знает многое, сваливать все на судей, на этот корпус людей, которые берут ответственность на себя.

Надо сказать, что судейский комитет всегда отмечает и старается улучшать действия судей. Я не думаю, что могла быть какая-то предвзятость. Все мы люди, все мы имеем право на ошибку, так же, как и судьи.

Быть предвзятым на таком уровне убийственно – они же все на виду! Поставьте себя на их место. Кто позволит себе такое?

Это несправедливые и некорректные слова в адрес судейского корпуса. При всем моем уважении к Александру Ивановичу, мы с ним хорошо знакомы, я совершенно не разделяю его точку зрения », – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.

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14 комментариев
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Из за таких Медведевым и Ротенбергов вся страна смеётся над Питером.
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Конечно зачем искать свои ошибки,когда можно свалить на судей.Просто Ротенберг ещё до 1000 матче НХЛ не дошёл.Как их просмотрит в отставку подаст.Перейдёт в футбольный Зенит.Медведев там тоже президент.
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И опять Вячеслав Аркадьевич очень корректно выдал правду-матку.
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Ответ вован63
Из за таких Медведевым и Ротенбергов вся страна смеётся над Питером.
Да уже как раз и не смешно, как раз горько что у нас такие медведевы и ротенберги.
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После драки (проигранной серии) некрасиво мужчинам как то проигравшим махать руками !и словами оправдания
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Ответ осетов - пилот болида смерти
щас бартез все раскидает как надо. 38 лет все таки, ещё и главный эксперт по СКА
Ты настолько фанат другого Кента с комментов, что ни один твой коммент не проходит без упоминания бартеза, его комментов и «38 лет», или ты просто поехавший?
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Ответ осетов - пилот болида смерти
🤡🍌
Отдыхай, иди проспись, может поможет
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О предвзятости можно говорить если идёт плотная серия и в чью-то сторону реально свистят больше чем в другую. Здесь ни о какой плотности речи нет. 4:1 в серии более чем убедительно. Не думаю что можно говорить о какой-то предвзятости.
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Самое время вспомнить, как СКА с 0-3 отыгрался, кто тогда был тренером, кто руководил клубом и каким было судейство.
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А в футболе он гений!!!
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