Быков о словах Медведева: «Он в хоккее не новичок, знает многое. Некорректно с его стороны сваливать все на судей. Не думаю, что могла быть какая-то предвзятость»

Вячеслав Быков высказался о критике судейства со стороны СКА.

Петербургский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4). После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

«Вообще некорректно со стороны Александра Ивановича, который в хоккее не новичок и знает многое, сваливать все на судей, на этот корпус людей, которые берут ответственность на себя.

Надо сказать, что судейский комитет всегда отмечает и старается улучшать действия судей. Я не думаю, что могла быть какая-то предвзятость. Все мы люди, все мы имеем право на ошибку, так же, как и судьи.

Быть предвзятым на таком уровне убийственно – они же все на виду! Поставьте себя на их место. Кто позволит себе такое?

Это несправедливые и некорректные слова в адрес судейского корпуса. При всем моем уважении к Александру Ивановичу, мы с ним хорошо знакомы, я совершенно не разделяю его точку зрения », – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.

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