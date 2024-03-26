Медведев о «предвзятости» судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»

В СКА раскритиковали судейство в серии против «Автомобилиста».

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша , потерпев поражение в серии (1-4). Последний матч СКА проиграл со счетом 4:5.

«Работая и в , и в СКА, и в футбольном и баскетбольном «Зените», я не считал возможным и целесообразным комментировать судейство или сваливать на арбитров причины поражений и турнирных неудач.

Но пропуск двух очевидных фолов на и в последней атаке « » в недавнем матче с УНИКСом и вопиющий случай с удалением нашего вратаря Серебрякова во вчерашнем матче с «Автомобилистом» переполнили чашу терпения.

В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе и пятый матч серии с «Автомобилистом» только подтвердил это. Ну как можно было удалять Серебрякова, который сыграл четко в шайбу?

А момент в концовке с задержкой шайбы? Больше 20 тысяч человек на арене видели, что происходит. Это просто нонсенс.

В прошлой игре в Петербурге все хоккейное сообщество удивлялись удалению Грицюка, но это лишь один из множества эпизодов, который случился в этой серии.

На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. В плей-офф у СКА больше всего двухминутных штрафов с серьезным отрывом.

Самая бросающая команда лиги с самым атакующим стилем игры – но больше всех штрафа. И так с самого первого матча. Никак иначе, кроме как предвзятостью, это объяснить нельзя.

Травмы, с которыми также столкнулась наша команда, возникают не на пустом месте – очень часто это связано с пропущенной грязью, незафиксированными фолами.

Все это идет от вседозволенности, нужно жестко пресекать такие моменты, чтобы за каждое нарушение следовало наказание, тогда и хоккей будет чище. Нам надо беречь игроков, защищать их, а вместо этого мы теряем возможность следить за их мастерством.

Думаю, всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе – парой таких решений можно спустить в трубу многомесячную работу десятков людей.

Непонятно отмененные шайбы, странные удаления – все это длится уже долгое время, и никто не берет на себя ответственность. Поэтому вопрос Чацкого из «Горя от ума»: «А судьи кто?» является далеко не риторическим, а требует ответа», – заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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