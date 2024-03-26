Медведев о «предвзятости» судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»
В СКА раскритиковали судейство в серии против «Автомобилиста».
Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии (1-4). Последний матч СКА проиграл со счетом 4:5.
«Работая и в КХЛ, и в СКА, и в футбольном и баскетбольном «Зените», я не считал возможным и целесообразным комментировать судейство или сваливать на арбитров причины поражений и турнирных неудач.
Но пропуск двух очевидных фолов на Эртеле и Хантере в последней атаке «Зенита» в недавнем матче с УНИКСом и вопиющий случай с удалением нашего вратаря Серебрякова во вчерашнем матче с «Автомобилистом» переполнили чашу терпения.
В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе и пятый матч серии с «Автомобилистом» только подтвердил это. Ну как можно было удалять Серебрякова, который сыграл четко в шайбу?
А момент в концовке с задержкой шайбы? Больше 20 тысяч человек на арене видели, что происходит. Это просто нонсенс.
В прошлой игре в Петербурге все хоккейное сообщество удивлялись удалению Грицюка, но это лишь один из множества эпизодов, который случился в этой серии.
На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. В плей-офф у СКА больше всего двухминутных штрафов с серьезным отрывом.
Самая бросающая команда лиги с самым атакующим стилем игры – но больше всех штрафа. И так с самого первого матча. Никак иначе, кроме как предвзятостью, это объяснить нельзя.
Травмы, с которыми также столкнулась наша команда, возникают не на пустом месте – очень часто это связано с пропущенной грязью, незафиксированными фолами.
Все это идет от вседозволенности, нужно жестко пресекать такие моменты, чтобы за каждое нарушение следовало наказание, тогда и хоккей будет чище. Нам надо беречь игроков, защищать их, а вместо этого мы теряем возможность следить за их мастерством.
Думаю, всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе – парой таких решений можно спустить в трубу многомесячную работу десятков людей.
Непонятно отмененные шайбы, странные удаления – все это длится уже долгое время, и никто не берет на себя ответственность. Поэтому вопрос Чацкого из «Горя от ума»: «А судьи кто?» является далеко не риторическим, а требует ответа», – заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
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Ребята продолжают весело позориться на всю страну. То есть команда с дичайшим административным ресурсом, которая может себе позволить посреди сезона выдернуть любого игрока из любого клуба, вдрызг проиграла из-за сынка папеньки-олигарха, решившего поиграть в тренера.
Россия...
Если ты мужик, пойди и извинись перед ребятами, они твои коллеги. Если мужик, извинись. Ты их обозвал вторым сортом, ты обозвал вторым сортом людей, с которыми играешь в одной лиге. Я повторяю: если ты мужик - пойди и извинись» (с) некто Александр Медведев
Умейте проигрывать! Будьте мужиками, госпади!
Мне, как болельщику СКА, дико стыдно читать подобные стыдливые обиженные писульки.
Этот сезон КХЛ - действительно, один из самых лучших в истории, если вообще не лучший. Надо свою состоятельность на льду доказывать, а не ныть, что матрасы засудили. Пусть и засудили, но по игре то были хуже.
И дело не в 2 минутах Серебрякова, а в одном залакерованном Романе Борисыче, который все в тренера наиграться не может!
СТЫДНО!
Действительно, никак иначе это объяснить невозможно же. А так это открытое давление на судей со стороны СКА. Позорище.
Когда сможете, то и поймете, почему эта фамилия тут фигурирует тут часто.
Думаю, тут даже пояснять не надо, про кого это в сегодняшних реалиях
Чистое удаление Серебрякова.
Считать, что Воробьёв умышленно задерживал игру - это признак слабоумия.
Грицюка в 1м матче ошибочно не удалили, во 2-м ошибочно удалили.
Фолы СКА часто пропускали, половину фолов Бардакова не свистнули.
Позорище просто.
Письма Путину, купленные ветераны, блокада, блатной тренер-дилетант, махинации с потолком зарплат - где предел мерзости этой команды?
почему бы не переиграть весь плей-офф с необходимым для ска результатом?