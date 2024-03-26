Медведев о «предвзятости» судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»

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В СКА раскритиковали судейство в серии против «Автомобилиста».

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии (1-4). Последний матч СКА проиграл со счетом 4:5. 

«Работая и в КХЛ, и в СКА, и в футбольном и баскетбольном «Зените», я не считал возможным и целесообразным комментировать судейство или сваливать на арбитров причины поражений и турнирных неудач.

Но пропуск двух очевидных фолов на Эртеле и Хантере в последней атаке «Зенита» в недавнем матче с УНИКСом и вопиющий случай с удалением нашего вратаря Серебрякова во вчерашнем матче с «Автомобилистом» переполнили чашу терпения.

В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе и пятый матч серии с «Автомобилистом» только подтвердил это. Ну как можно было удалять Серебрякова, который сыграл четко в шайбу?

А момент в концовке с задержкой шайбы? Больше 20 тысяч человек на арене видели, что происходит. Это просто нонсенс.

В прошлой игре в Петербурге все хоккейное сообщество удивлялись удалению Грицюка, но это лишь один из множества эпизодов, который случился в этой серии.

На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. В плей-офф у СКА больше всего двухминутных штрафов с серьезным отрывом.

Самая бросающая команда лиги с самым атакующим стилем игры – но больше всех штрафа. И так с самого первого матча. Никак иначе, кроме как предвзятостью, это объяснить нельзя.

Травмы, с которыми также столкнулась наша команда, возникают не на пустом месте – очень часто это связано с пропущенной грязью, незафиксированными фолами.

Все это идет от вседозволенности, нужно жестко пресекать такие моменты, чтобы за каждое нарушение следовало наказание, тогда и хоккей будет чище. Нам надо беречь игроков, защищать их, а вместо этого мы теряем возможность следить за их мастерством.

Думаю, всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе – парой таких решений можно спустить в трубу многомесячную работу десятков людей.

Непонятно отмененные шайбы, странные удаления – все это длится уже долгое время, и никто не берет на себя ответственность. Поэтому вопрос Чацкого из «Горя от ума»: «А судьи кто?» является далеко не риторическим, а требует ответа», – заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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211 комментариев
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Вчера уже были причины: молодая команда, новый дворец. Сегодня - судьи.

Ребята продолжают весело позориться на всю страну. То есть команда с дичайшим административным ресурсом, которая может себе позволить посреди сезона выдернуть любого игрока из любого клуба, вдрызг проиграла из-за сынка папеньки-олигарха, решившего поиграть в тренера.

Россия...
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Типичный путинский управленец, виноваты все, кроме тех, кто у руля.
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Да вас просто вынесли. Хватит искать оправдания.
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+149
Ответ Ебздрогыч
Вчера уже были причины: молодая команда, новый дворец. Сегодня - судьи. Ребята продолжают весело позориться на всю страну. То есть команда с дичайшим административным ресурсом, которая может себе позволить посреди сезона выдернуть любого игрока из любого клуба, вдрызг проиграла из-за сынка папеньки-олигарха, решившего поиграть в тренера. Россия...
Ещё лёд был слишком скользким, а шайба очень чёрная ☝🏻
+146
-1
+145
Питерские жалуются на судей,это какой то сюр.
+145
-5
+140
Ответ Евгений Коршаков
Комментарий скрыт
А потому что все эти приспособленцы на своих местах не благодаря честной конкуренции и способностям, а благодаря узкому семейно-дружественному кругу.
+88
-2
+86
Ответ Mohnatiy
Ещё лёд был слишком скользким, а шайба очень чёрная ☝🏻
и в 7-ром играть не разрешают..
+64
-1
+63
Надо отныть прощение у Миллера за провал, вот и пошли действия

Если ты мужик, пойди и извинись перед ребятами, они твои коллеги. Если мужик, извинись. Ты их обозвал вторым сортом, ты обозвал вторым сортом людей, с которыми играешь в одной лиге. Я повторяю: если ты мужик - пойди и извинись» (с) некто Александр Медведев
+49
-1
+48
Давайте конкретику, а не голословное обвинение судейских бригад. Неужели не понятно, что это слабость обвинять во смертных грехах кого-либо, а не самих себя. Практически смотришь все матчи плей-офф, и нигде не бросается в глаза предвзятое судейство в отношении тех или иных команд. Ошибки были и будут всегда в динамичных видах спорта, от этого не уйти, но целенаправленного, чтобы кого-то прибить - нет, по крайней мере пока, что видел.
+47
-1
+46
Давление на судей через СМИ. За такое надо наказывать, желательно расформированием клуба
+30
-1
+29
СТЫДОБА! Вот Медведеву, Ротенбергу, Миллеру - самим читать и ныть не стыдно про все это?
Умейте проигрывать! Будьте мужиками, госпади!

Мне, как болельщику СКА, дико стыдно читать подобные стыдливые обиженные писульки.

Этот сезон КХЛ - действительно, один из самых лучших в истории, если вообще не лучший. Надо свою состоятельность на льду доказывать, а не ныть, что матрасы засудили. Пусть и засудили, но по игре то были хуже.

И дело не в 2 минутах Серебрякова, а в одном залакерованном Романе Борисыче, который все в тренера наиграться не может!

СТЫДНО!
+28
0
+28
На газовом танкере началась паника!!! 😂😂😂
+26
-2
+24
"Самая бросающая команда лиги с самым атакующим стилем игры – но больше всех штрафа. И так с самого первого матча. Никак иначе, кроме как предвзятостью, это объяснить нельзя."

Действительно, никак иначе это объяснить невозможно же. А так это открытое давление на судей со стороны СКА. Позорище.
+25
-1
+24
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Отчего же. Я вот из Питера, а болею сегодня за КБ...
+22
-2
+20
Кстати когда Цска проиграл ,Фёдоров достойно признал поражение, не жаловался, ротенберг нытик, балабол номер один!
+20
0
+20
Ответ Евгений Коршаков
Комментарий скрыт
Роман Сынович благодаря связям с кем стал тренером, можете ответить?)
Когда сможете, то и поймете, почему эта фамилия тут фигурирует тут часто.
+21
-2
+19
Александр Медведев даже и не в курсе, что монолог Чацкого "А судьи кто?" - это монолог молодого человека про "старцев" с устаревшими взглядами на жизнь, у которых к СВОБОДНОЙ жизни вражда непримирима.
Думаю, тут даже пояснять не надо, про кого это в сегодняшних реалиях
+20
-1
+19
Ответ heivani
Давайте конкретику, а не голословное обвинение судейских бригад. Неужели не понятно, что это слабость обвинять во смертных грехах кого-либо, а не самих себя. Практически смотришь все матчи плей-офф, и нигде не бросается в глаза предвзятое судейство в отношении тех или иных команд. Ошибки были и будут всегда в динамичных видах спорта, от этого не уйти, но целенаправленного, чтобы кого-то прибить - нет, по крайней мере пока, что видел.
Конкретика: удаление Грицюка в одном из первых матчей — ошибка арбитров. Ну и ещё ранний свисток в овертайме против Торпедо, но отменённый гол из-за этого — чёткое следование инструкциям. Всё. Посмотрёл, получается, все игры СКА в этом плей-офф. Просто Питер не тащили, практически не позволяли грязно тыкать клюшкой и локтями, как обычно (например, сразу осадили воздействие на Кульбакова в серии с Торпедо), и они не привыкли к такому.
+21
-3
+18
Медведев и Ротенберг - два самых противных персонажа. Совпадение? Не думаю.
+18
-1
+17
Счет в серии 4:1! О чем вы? Вас просто размазали.
+16
0
+16
Позорное давление на судей, то ли ещё будет.
Чистое удаление Серебрякова.
Считать, что Воробьёв умышленно задерживал игру - это признак слабоумия.
Грицюка в 1м матче ошибочно не удалили, во 2-м ошибочно удалили.
Фолы СКА часто пропускали, половину фолов Бардакова не свистнули.
Позорище просто.
Письма Путину, купленные ветераны, блокада, блатной тренер-дилетант, махинации с потолком зарплат - где предел мерзости этой команды?
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Хорошо, когда твой босс еще тупее тебя.
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Уж чья бы корова мычала...
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клоун
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Удаление вратаря ему не понравилось?! Серьёзно? Дед! Это не футбол! Иди правила учи! В хоккее «я сначала в шайбу сыграл, потом в конёк игроку клюшку поставил» не работает! Это подножка и 100% фол!
+10
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+9
Началось!!!Сейчас письмо пойдёт к президенту переиграть 5 матч.Судьи видели шайбу,а Медведев и К нет.Медведеву на пару с Ротенбергом надо подавать в отставку.Опозорились.
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Арбитрам нужно изменить подход к работе в судействе ска. Лучше не скажешь
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Александр , что то вы говорите не то в адрес судей ! Судьи в последнем матче серии вчера "сделали " в конце игры два удаления вашей команде , но игроки Ска были так слабы и не знали ,что делать и как играть в большинстве на два человека сняв своего вратаря и не было попыток забить ! Разве ваша команда пропускала голы от игроков Авто только в меньшинстве - да нет же ,вот в чём нужно разбираться вам , что команда не была готова к той игре которую против Ска выстроил тренерский штаб Автомобилиста во всех своих победных матчах!
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какой интересный сериал начался после вчерашнего матча!) все увлекательнее и увлекательнее!)))
почему бы не переиграть весь плей-офф с необходимым для ска результатом?
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Арбитрам нужно изменить подход к работе - поменять форму судьям на форму СКА и выдать клюшки
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