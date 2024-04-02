Плющев о судействе игр СКА и штрафе за слова Медведева: «К команде не было предвзятого отношения. КХЛ приняла верное решение, наверное»

Владимир Плющев оценил штраф СКА из-за высказываний о судьях.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

В качестве одного из аргументов он приводил спорное удаление вратаря Никиты Серебрякова за подножку в пятом матче серии.

За эти высказывания КХЛ оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей.

«Не смотрел все матчи с участием СКА в этом сезоне, но в тех играх, которые видел, предвзятого отношения к команде не было.

Если по регламенту за подобные высказывания в адрес судей положен штраф, наверное, КХЛ приняла верное решение [в отношении Медведева]», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев.