Плющев о судействе игр СКА и штрафе за слова Медведева: «К команде не было предвзятого отношения. КХЛ приняла верное решение, наверное»
Владимир Плющев оценил штраф СКА из-за высказываний о судьях.
Клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.
В качестве одного из аргументов он приводил спорное удаление вратаря Никиты Серебрякова за подножку в пятом матче серии.
За эти высказывания КХЛ оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей.
«Не смотрел все матчи с участием СКА в этом сезоне, но в тех играх, которые видел, предвзятого отношения к команде не было.
Если по регламенту за подобные высказывания в адрес судей положен штраф, наверное, КХЛ приняла верное решение [в отношении Медведева]», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев.