Медведев о судействе в КХЛ: «Надо понять, как сделать так, чтобы оно способствовало развитию нашего хоккея, а не создавало рытвины и ухабы на пути»
СКА хочет обсудить с лигой работу судей после плей-офф Фонбет КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.
«Сейчас еще идет плей-офф, и судейский корпус занят. Надеюсь, после завершения Кубка Гагарина будет возможность серьезно рассмотреть не только эпизоды, по которым могут быть разные мнения.
Самое главное – понять, как сделать так, чтобы судейство способствовало развитию нашего хоккея, а не создавало рытвины и ухабы на этом пути», – сказал Медведев.
Юртаев о СКА и судьях: «Хватит ныть! Странно, что Путину опять не написали. Весь сезон ныли: лед плохой, календарь, судьи. Как будто чемпионат по нытью и собирались наныть себе кубок»
«Нонсенс», «Предвзятость», цитата из Сталина. Босс СКА разнес судей после вылета – за что?
Если плохо СКА, не подсуживают, то и хоккей страдает ))