Медведев о судействе в КХЛ: «Надо понять, как сделать так, чтобы оно способствовало развитию нашего хоккея, а не создавало рытвины и ухабы на пути»

СКА хочет обсудить с лигой работу судей после плей-офф Фонбет КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв « » (1-4) в серии второго раунда. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

«Сейчас еще идет плей-офф, и судейский корпус занят. Надеюсь, после завершения Кубка Гагарина будет возможность серьезно рассмотреть не только эпизоды, по которым могут быть разные мнения.

Самое главное – понять, как сделать так, чтобы судейство способствовало развитию нашего хоккея, а не создавало рытвины и ухабы на этом пути», – сказал Медведев.

Юртаев о СКА и судьях: «Хватит ныть! Странно, что Путину опять не написали. Весь сезон ныли: лед плохой, календарь, судьи. Как будто чемпионат по нытью и собирались наныть себе кубок»

«Нонсенс», «Предвзятость», цитата из Сталина. Босс СКА разнес судей после вылета – за что?

