Медведев о судействе в КХЛ: «Надо понять, как сделать так, чтобы оно способствовало развитию нашего хоккея, а не создавало рытвины и ухабы на пути»

Теги СКА судьи Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Хоккей

СКА хочет обсудить с лигой работу судей после плей-офф Фонбет КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

«Сейчас еще идет плей-офф, и судейский корпус занят. Надеюсь, после завершения Кубка Гагарина будет возможность серьезно рассмотреть не только эпизоды, по которым могут быть разные мнения.

Самое главное – понять, как сделать так, чтобы судейство способствовало развитию нашего хоккея, а не создавало рытвины и ухабы на этом пути», – сказал Медведев.

Юртаев о СКА и судьях: «Хватит ныть! Странно, что Путину опять не написали. Весь сезон ныли: лед плохой, календарь, судьи. Как будто чемпионат по нытью и собирались наныть себе кубок»

«Нонсенс», «Предвзятость», цитата из Сталина. Босс СКА разнес судей после вылета – за что?
 

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41 комментарий
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такое судейство только способствует развитию хоккея)
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В футболе на Зенит судьи работают, а в хоккее на СКА - нет. Непорядок получается.
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Как же горит, до сих пор, в СКА🔥🔥🔥
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В КХЛ нормально судьи работают.
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"Способствовало развитию НАШЕГО хоккея (если вы понимаете о чем я)")
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Ответ Бамбарбиякиргуда
В КХЛ нормально судьи работают.
Сразу видно, что не из Питера! =)
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Не знаю как там ваш хоккей, а с нашим все в порядке. Лучше хоть раз в жизни отрасти яйца и скажи, что дело в заигравшемся тренеришке.
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На пути СКА)
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Ответ Personology Center
Они с другим Медведевым не родственники?
Муж с женой
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Они с другим Медведевым не родственники?
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"А ты не путай свою личную шерсть с государственной"
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СКА это и есть единственное расово верное развитие нашего хоккея.
Если плохо СКА, не подсуживают, то и хоккей страдает ))
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Такое впечатление, что судейские ошибки совершаются только в отношении СКА. Ни от одной другой команды не было такого нытья, они просто продолжали играть, не обращая внимания на ошибки судей. Поэтому и прошли дальше в ПО.
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1-4 в серии, протри глаза Медведев. Какое судейство? Система дала сбой. Берите в штаб братьев Заварухиных, Йозе Марино администратором, и будет успех.
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Получается, что если СКА в пролёте, то хоккей не развивается. Задавай вопросы своему тренеру 6.04.2024. Хватит уже ныть на всю Россию о судействе, надоел.
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РАЗВИТИЮ НАШЕГО- (СКА) ХОККЕЯ. Судейство приличное.
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когда он говорит "нашего хоккея", он же СКА имеет ввиду 🤔
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Вообще ржачно слили серию 1:4 в одну калитку, а чел ноет про судей!!! В старое время таких опускали!!!
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Сейчас идёт плей-офф и судейский корпус занят. После его окончания мы разберёмся, и переиграем серию с Автомобилистом. Пока не выиграем"
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В оригинале так было: "Надо понять, как сделать так, чтобы оно способствовало победе ска в Кубке Гагарина, а не создавало рытвины и ухабы на пути"
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Я знаю какие рытвины и ухабы на пути СКА и это точно не судьи...
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Проигрывать тоже надо достойно
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По моему, никому кроме СКА судейство и не мешает, а Питере все просто-стала чемпионом питерская команда, значит судейство хорошее, не стала- плохие судьи.
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При чем тут развитие хоккея? Вот очки втирает.
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Привык в РПЛ с судьями договариваться, а в КХЛ не получает, вот и ноет
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Тоже удивился, что вротенен отлетел даже без попыток посадить на свисток. Хотя даже во времена дрим-тим спокойно пожсуживали...понимаю недоумение медведа😬
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Ули ты ноешь, а?
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Да задолбали уже, подарите Ромке Кубок Гагарина уже, чтоб он успокоился. Так всем будет проще, и дурачку-мажору, чтоб хвастаться мог; и зрителям, чтобы все окончательно поняли как хоккей (и не только) в стране устроены.
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Надо понять, как сделать так, чтобы судейство помогало побеждать ска, а не создавало ухабы в виде честного арбитража в плей-офф.
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"не создавать рытвины и ухабы на пути ска" это он хотел сказать?
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