Щитов о том, что в КХЛ будут играть до 31 мая: «Если Россию когда-то вернут на ЧМ, игроков можно всегда найти вне зависимости от того, будет ли идти плей-офф. У нас большая страна»
Никита Щитов оценил решение КХЛ продлить сезон на месяц.
Ранее стало известно, что со следующего сезона в лиге будут проводить матчи до 31 мая.
«Здорово, что плей-офф будет идти до 31 мая. Это нужно было делать гораздо раньше. То, что многие клубы уходят в отпуск в феврале, – это не дело. Нужно играть как можно дальше.
Тем более плей-офф КХЛ становится все более интересным и непредсказуемым. Поэтому это совершенно верное решение. Хорошо, что в КХЛ услышали Игоря Ларионова, который давно уже об этом говорил.
В лиге уходят от старых порядков. Уже не стоит нам рассчитывать на Международную федерацию хоккея. Если когда-то сборную России вернут на чемпионат мира, то игроков можно всегда найти вне зависимости от того, будет идти плей-офф или нет. У нас большая страна, много клубов», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.