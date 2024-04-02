Никита Щитов: «У Ротенберга контракт еще на несколько лет. Люди в СКА принимают последовательные решения. Вряд ли кто-то там может его уволить»
Никита Щитов высказался о том, что Роман Ротенберг остался тренером СКА.
Председатель совета директоров клуба Александр Медведев ранее сообщил, что «тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону».
«Ожидаемое решение, по-другому и быть не могло. У Ротенберга контракт еще на несколько лет.
Люди в СКА принимают последовательные решения. Вряд ли кто-то там может уволить Ротенберга.
Так что решение оставить его абсолютно логично. По-другому и не могло быть», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.