Никита Щитов: «У Ротенберга контракт еще на несколько лет. Люди в СКА принимают последовательные решения. Вряд ли кто-то там может его уволить»

Теги СКА Никита Щитов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Никита Щитов высказался о том, что Роман Ротенберг остался тренером СКА.

Председатель совета директоров клуба Александр Медведев ранее сообщил, что «тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону».

«Ожидаемое решение, по-другому и быть не могло. У Ротенберга контракт еще на несколько лет.

Люди в СКА принимают последовательные решения. Вряд ли кто-то там может уволить Ротенберга.

Так что решение оставить его абсолютно логично. По-другому и не могло быть», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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