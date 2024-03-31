Щитов о КХЛ: «Третьяк говорил, что на Востоке есть хорошие команды, но прогнозировал финал ЦСКА – СКА. Наши оказались сильнее. Здорово, что в полуфинале три уральских клуба»

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА Трактор Автомобилист Никита Щитов Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Никита Щитов рад, что команды с Востока выступают лучше, чем ожидалось.

– То, что вышли три уральские команды, – это очень здорово. Тем более что «Трактор» и «Металлург» представляют одну Челябинскую область.

Помним, что в прошлом году Третьяк говорил, что на Востоке есть хорошие команды, но прогнозировал финал ЦСКА – СКА. Но мы видим, что в этом году команды у нас, на Востоке, сильнее.

Урал всегда славился своими самородками, своими тренерскими кадрами. Здорово сработал менеджмент, хорошо укомплектовали свои команды и создали настоящие коллективы.

– Получается, перекрестный плей-офф помог Востоку?

– Дело не в перекрестном плей-офф, могли и клубы Запада пройти. Просто в этом году наши, восточные, команды оказались сильнее. Перекрестный плей-офф гораздо интереснее, чем обычный. Это новинка, получилось очень здорово, – сказал экс-защитник «Автомобилиста».

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6 комментариев
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Да он лизал, а не прогнозировал)
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Третьяк и прогнозы - вещи не совместимые.
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Третьяк уже давно из мозгов выжил
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Владислав базарит че серит
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админ, ты испугался, что ли?))) вот положа руку на сердце - что я не так написал?)))
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Из Третьяка такой же прогнозер,как и президент федерации.
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