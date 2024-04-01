Щитов о СКА: «Не вижу, что Ротенберга могут уволить по результатам игр. Так сложилось, его точно не будут увольнять. Цель – выиграть Кубок Гагарина»

Никита Щитов высказался о том, что Роман Ротенберг остался тренером СКА.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что «тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону».

– Так у него же контракт на пять лет! Что касается СКА и сохранения Ротенберга на посту – это логичное решение.

У него есть контракт, он будет до конца его отрабатывать. Цель – выиграть Кубок Гагарина.

Я не вижу, что его могут уволить по результатам игр. Так сложилось, его точно не будут увольнять.

– Ротенберг соответствует поставленным перед СКА задачам?

– Это решение руководства СКА. Он тренер, там и будет работать.

Что касается других тренеров, можно рассуждать, останутся или нет. А тут я не понимаю, о чем рассуждать? Его не будут убирать, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.