Щитов о СКА: «Не вижу, что Ротенберга могут уволить по результатам игр. Так сложилось, его точно не будут увольнять. Цель – выиграть Кубок Гагарина»

Теги СКА Никита Щитов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Никита Щитов высказался о том, что Роман Ротенберг остался тренером СКА.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что «тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону».

– Так у него же контракт на пять лет! Что касается СКА и сохранения Ротенберга на посту – это логичное решение.

У него есть контракт, он будет до конца его отрабатывать. Цель – выиграть Кубок Гагарина.

Я не вижу, что его могут уволить по результатам игр. Так сложилось, его точно не будут увольнять.

– Ротенберг соответствует поставленным перед СКА задачам?

– Это решение руководства СКА. Он тренер, там и будет работать.

Что касается других тренеров, можно рассуждать, останутся или нет. А тут я не понимаю, о чем рассуждать? Его не будут убирать, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

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6 комментариев
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Кто ж его уберёт?!
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ахахахахаха....,,Ротенберга могут уволить.....ахахахаха
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Вопрос к питерским: А вас досматривают на предмет проноса банера ? По типу "Система не работает!"
И вообще, реально ли его развернуть? Или вы не паритесь на эту тему и вас все устраивает???)))
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Так он не тренер. Говорящая голова на интервью. Тренеруют СКА другие люди, не надо приписывать заслуги этому любителю матчей НХЛ по телевизору
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"Кто ж его ...ит? 😜н же памятник!"©
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Ответ Uriah Heep
Кто ж его уберёт?!
Сам себя)))
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