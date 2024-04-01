Быков о вылете СКА: «Вместо правильного анализа они начали искать какие-то внешние причины. Все эти отговорки – неправильный посыл для молодой команды»

Теги СКА Автомобилист Вячеслав Быков КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Спорт-Экспресс СКА-Арена Хоккей

Вячеслав Быков считает, что СКА не нужно заниматься поиском отговорок.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Автомобилисту» (1-4). 

– Можно ли считать травмы ведущих игроков и переезд на новую арену реальными причинами вылета СКА?

– Это отговорки. Только на льду решается все, в игре. Я считаю, что эти отговорки – неправильный посыл для игроков СКА, для молодых игроков команды. Вместо того чтобы правильно провести анализ, разобраться, в чем спортивная причина поражений, они начали искать какие-то внешние причины, которые могли подействовать. И это, я считаю, неправильный посыл для своих игроков.

Команда «Автомобилист» тоже не играла в этом новом дворце, они тоже приехали в незнакомое место. Я считаю, что только на льду происходит это противостояние и решается, кто на данный момент сильнее и кто дальше проходит. Ведь матчи проходили не только в Санкт-Петербурге, они проходили и в Екатеринбурге.

Если так руководители СКА считают, что не стоило переезжать, они могли бы добиваться побед на выезде. Им же знаком стадион в Екатеринбурге. Все эти отговорки – это неправильный посыл для своей молодой команды, которая действительно перспективная и талантливая, – сказал бывший тренер СКА и сборной России. 

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20 комментариев
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короче...не берут его...
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Ответ Ваня Аналитик
короче...не берут его...
Он давно уже говорит что закончил тренерскую карьеру. При желании его с руками оторвут в ведущих клубах КХЛ.
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Чем больше они плачут тем больше их ненавидит вся страна.
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Все по делу
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Ответ Доктор Броманталь
Отговорки ? У футбольного Зенита уехал один игрок и половину чемпионата команда играла не пойми во что. А в хоккее травмы ведущих игроков играют еще большую роль.
Из ведущих травмировался только Никишин. С натяжкой можно конечно ещё притянуть Рендулича, но он в СКА не являлся прямо лидером. Педан весь сезон был на травме и в регулярке сыграл только 13 игр. т.е. в этом сезоне он тоже не был ни основным, ни ведущим. И всё. И это при наличии почти двух составов. А как же система? Системные команды никогда не зависят от одного исполнителя. Значит Рома весь сезон лил в уши про мнимую систему?
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Ответ chelmakkol
Рома как раз таки изначально был против переезда на новую арену и хотел доиграть сезон в Ледовом. Но наверху решили, что надо переезжать.
А кто льдом ,,арктическим,, гордился? и после первой серии с Торпедо пел военные песни?)
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Ответ Ком иль фо
Так Вротенберг обыкновенный клоун а не тренер))) Сначала орал перед ПО что такая арена с ,,арктическим льдом,, поможет взять КГ.......А после Авто, всё на эту арену и свалил))) типа только смена обстановки, помешала СКА выиграть кубок, а то что Авто тактически вчистую их переиграл, это так себе))) павлин
Причём трижды на этой самой арене. Тут как раз всё понятно, СКА на ней всего 12 раз сыграли, а Авто на ней с детства)))
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Ответ Доктор Броманталь
А играть тренер должен или игроки ? Если в СКА кроме Глотова забивать некому кто виноват ? Тренер или те кто команду комплектовали ?
СКА пылесос КХЛ, и на состав грех жаловаться.....к тому же Ротенберг ипринимал участие в комплектовании
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Ответ Ком иль фо
В любом состоянии СКА при хорошем тренере, даже с учетом потерь, обязан был проходить Автомобилист....так что это именно оговорки
А играть тренер должен или игроки ? Если в СКА кроме Глотова забивать некому кто виноват ? Тренер или те кто команду комплектовали ?
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Ответ Ваня Аналитик
короче...не берут его...
Да это всё болтовня была, думаю его и не собирались брать.
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Ответ Доктор Броманталь
Он давно уже говорит что закончил тренерскую карьеру. При желании его с руками оторвут в ведущих клубах КХЛ.
мне показалось, что у него активность какая-то нездоровая...с наездами как бы...может и ошибаюсь...
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Так Вротенберг обыкновенный клоун а не тренер))) Сначала орал перед ПО что такая арена с ,,арктическим льдом,, поможет взять КГ.......А после Авто, всё на эту арену и свалил))) типа только смена обстановки, помешала СКА выиграть кубок, а то что Авто тактически вчистую их переиграл, это так себе))) павлин
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Ответ Доктор Броманталь
Отговорки ? У футбольного Зенита уехал один игрок и половину чемпионата команда играла не пойми во что. А в хоккее травмы ведущих игроков играют еще большую роль.
В любом состоянии СКА при хорошем тренере, даже с учетом потерь, обязан был проходить Автомобилист....так что это именно оговорки
+1
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Ответ Доктор Броманталь
А играть тренер должен или игроки ? Если в СКА кроме Глотова забивать некому кто виноват ? Тренер или те кто команду комплектовали ?
Это одни и те же лица, как Ульянов и Ленин. Комплектовал состав Роман Борисович Ротенберг, а не смог из этого обилия игроков сколотить команду и поставить игру Йозе Марино.
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Ответ Доктор Броманталь
А играть тренер должен или игроки ? Если в СКА кроме Глотова забивать некому кто виноват ? Тренер или те кто команду комплектовали ?
А зачем тогда вообще тренер...если он их игрвть заставить не может?
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за спич о СКА и победе на выезде в Ебурге высший бал.
Остальное старая песня всей этой чепухи сгуртовавшейся около рычагов управления.
Вся страна напоминает анекдот про бордель, где выручка упала, а работницы работают по 20 лет каждая и хозяин решил передвинуть мебель и поменять их местми, вместо того чтобы набрать новые лица.
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Ответ Ком иль фо
Так Вротенберг обыкновенный клоун а не тренер))) Сначала орал перед ПО что такая арена с ,,арктическим льдом,, поможет взять КГ.......А после Авто, всё на эту арену и свалил))) типа только смена обстановки, помешала СКА выиграть кубок, а то что Авто тактически вчистую их переиграл, это так себе))) павлин
Рома как раз таки изначально был против переезда на новую арену и хотел доиграть сезон в Ледовом. Но наверху решили, что надо переезжать.
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там анализ то один, и его никак не сдать🙄
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