Быков о вылете СКА: «Вместо правильного анализа они начали искать какие-то внешние причины. Все эти отговорки – неправильный посыл для молодой команды»

Вячеслав Быков считает, что СКА не нужно заниматься поиском отговорок.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию « » (1-4).

– Можно ли считать травмы ведущих игроков и переезд на новую арену реальными причинами вылета СКА?

– Это отговорки. Только на льду решается все, в игре. Я считаю, что эти отговорки – неправильный посыл для игроков СКА, для молодых игроков команды. Вместо того чтобы правильно провести анализ, разобраться, в чем спортивная причина поражений, они начали искать какие-то внешние причины, которые могли подействовать. И это, я считаю, неправильный посыл для своих игроков.

Команда «Автомобилист» тоже не играла в этом новом дворце, они тоже приехали в незнакомое место. Я считаю, что только на льду происходит это противостояние и решается, кто на данный момент сильнее и кто дальше проходит. Ведь матчи проходили не только в Санкт-Петербурге, они проходили и в Екатеринбурге.

Если так руководители СКА считают, что не стоило переезжать, они могли бы добиваться побед на выезде. Им же знаком стадион в Екатеринбурге. Все эти отговорки – это неправильный посыл для своей молодой команды, которая действительно перспективная и талантливая, – сказал бывший тренер СКА и сборной России.

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