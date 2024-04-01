Сергей Черкас: «У СКА отличный тренерский штаб под руководством Ротенберга. Показывали очень качественный хоккей, такая игра нравится зрителям»

Сергей Черкас поделился мнением о причинах неудачи СКА в Кубка Гагарина.

В этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял второе место в Западной конференции.

СКА проиграл «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4. Александр Никишин, Андрей Педан, Иван Зинченко, Владимир Алистров и Борна Рендулич не смогли помочь команде в решающих матчах из-за повреждений.

«Огромное количество зрителей посещало матчи СКА – это говорит о том, что болельщикам нравится хоккей, который показывает команда. Это агрессивная, быстрая, озорная игра. Местами хоккей настолько азартный, что допускались ошибки, но такая игра очень нравится зрителям.

Нельзя не сказать о большом количестве травм у ведущих игроков. Эти повреждения не позволили им выступить в решающие моменты плей-офф. Команда строилась на протяжении всего сезона. В СКА много молодых ребят. Все было непросто.

Сказался и переезд из «Ледового» на новую «СКА-Арену». Потребовалась адаптация к новому катку – другая атмосфера, огромное количество зрителей. Посещаемость оказалась бешеной – 22-23 тысячи на каждом матче. Для ребят это стало огромной ответственностью. Да и к шумовому эффекту надо привыкнуть. В хоккее нет мелочей – каждый момент важен для команды.

По игре СКА показывал очень качественный хоккей. На протяжении всего чемпионата команда играла очень ровно, исключая только начало чемпионата, когда много молодых хоккеистов еще не вошли в нужный режим, не сыгрались звенья.

В принципе все было хорошо, в плей-офф команда тоже играла на очень высоком уровне, имела свой игровой почерк. Просто из-за травм пришлось заново комплектовать звенья.

У СКА отличный тренерский штаб под руководством Романа Ротенберга. Мы все верим, что руководство точечно укрепит команду и в следующем сезоне армейцы станут еще сильнее», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.