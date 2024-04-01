Сергей Черкас: «У СКА отличный тренерский штаб под руководством Ротенберга. Показывали очень качественный хоккей, такая игра нравится зрителям»

Теги СКА травмы Сергей Черкас КХЛ Кубок Гагарина Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг Чемпионат.com СКА-Арена Хоккей

Сергей Черкас поделился мнением о причинах неудачи СКА в Кубка Гагарина.

В этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял второе место в Западной конференции. 

СКА проиграл «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4. Александр НикишинАндрей ПеданИван ЗинченкоВладимир Алистров и Борна Рендулич не смогли помочь команде в решающих матчах из-за повреждений.

«Огромное количество зрителей посещало матчи СКА – это говорит о том, что болельщикам нравится хоккей, который показывает команда. Это агрессивная, быстрая, озорная игра. Местами хоккей настолько азартный, что допускались ошибки, но такая игра очень нравится зрителям.

Нельзя не сказать о большом количестве травм у ведущих игроков. Эти повреждения не позволили им выступить в решающие моменты плей-офф. Команда строилась на протяжении всего сезона. В СКА много молодых ребят. Все было непросто.

Сказался и переезд из «Ледового» на новую «СКА-Арену». Потребовалась адаптация к новому катку – другая атмосфера, огромное количество зрителей. Посещаемость оказалась бешеной – 22-23 тысячи на каждом матче. Для ребят это стало огромной ответственностью. Да и к шумовому эффекту надо привыкнуть. В хоккее нет мелочей – каждый момент важен для команды.

По игре СКА показывал очень качественный хоккей. На протяжении всего чемпионата команда играла очень ровно, исключая только начало чемпионата, когда много молодых хоккеистов еще не вошли в нужный режим, не сыгрались звенья.

В принципе все было хорошо, в плей-офф команда тоже играла на очень высоком уровне, имела свой игровой почерк. Просто из-за травм пришлось заново комплектовать звенья.

У СКА отличный тренерский штаб под руководством Романа Ротенберга. Мы все верим, что руководство точечно укрепит команду и в следующем сезоне армейцы станут еще сильнее», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

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16 комментариев
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Согласен, игра Ска особенно в серии с Автомобилистом действительно нравилась всем болельщикам
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Какой отличный тренерский штаб у СКА - все видели в серии с Авто. Эти люди просто подставили Тренера Романа! Он им доверился, открыл СИСТЕМУ, а они его доброе имя и просмотренные восемьсот матчей НХЛ буквально втоптали в грязь! Надо разгонять этих прохвостов и набирать штаб из проверенных временем специалистов. Сейчас без дела сидят истинные патриоты СИСТЕМЫ и Сб России-25: Кожевников, Назаров, Юдин и Плющев. Не люди а брульянты в обрамлении которых СИСТЕМА должна засиять в своей первозданной чистоте и системности. Так победим!
+13
0
+13
Педан весь сезон на травме (только 13 игр в регулярке), Алистров уже пол-сезона на травме, Зинченко игрок ротации (33 игры в регулярке), Рендулич провёл 51 игру, но тоже далеко не суперстар. Остаётся Никишин. И тот в серии с Торпедо не блистал, и даже привозил. Лучше пусть скажет, что случилось с лидером команды Толчинским, который в серии с Авто набрал 0+0 очков. А ответ прост.
Бардаков в своём интервью всё сказал.
— Почему так тяжело шла серия с «Автомобилистом» в плане игры?
— Я думаю, мы неправильно играли с самого начала серии.
— По тактике неправильно действовали в первых матчах?
— «Автомобилист» играл более системно, в обороне здорово. Две или три игры они вообще закрыли нам доступ на «пятак». Мы не понимали, что делать. Потерялись.
— Все время вдоль бортов кружили.
— Вот именно. А к воротам не подходили.
А так у СКА отличный тренерский штаб. Просто новый дворец виноват.
+4
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Надо же как их новая арена прибила. Игроков Автомобилиста не прибила, а у СКА вся игра в труху.
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Черкас… СКА… Далее можно не читать.
+2
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Ответ HCBV
Согласен, игра Ска особенно в серии с Автомобилистом действительно нравилась всем болельщикам
Да, игра была 🔥, итог 🔥 все все видят же, все все понимают😂😂😂
+2
0
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Спасти нулевого Ротена
+2
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+1
то, что укрепит - сомнений нет...
+1
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Как-то удивительно слышать некоторые вещи. Когда говорит о количестве зрителей на СКА-арене, то чувствуется, что гордость распирает, и здесь же, что сказался переезд, надо привыкать к площадке. Авто, судя по его словам, привыкать не надо было, учитывая, что СКА несколько игр сыграл уже на новой арене. Черкас, ты людей не считай за дураков. Лучше передай привет Медведеву и не стони. Заколебали уже.
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А от последних пяти игр вообще наверное 90% болельщиков всей страны были в восторге.
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КЛР (клуб лизунов Ротенберга) открыт для всех желающих, первые 100 получают больше чем последующие
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А если что, мы, ветераны, ковавшие что-то там 40 лет назад, обязательно напишем президенту!
добавил Сергей Черкас
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Черкас !!! Пройдите пожалуйста в кассу,,,,,,)
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Ротенберга, за одну лишь "эскападу" (скорее даже цирк, но не хочу обижать настоящий ЦИРК!) перед началом сезона, надо из КХЛ выгонять далеко и навсегда.
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Ответ viktorpavlov70
Педан весь сезон на травме (только 13 игр в регулярке), Алистров уже пол-сезона на травме, Зинченко игрок ротации (33 игры в регулярке), Рендулич провёл 51 игру, но тоже далеко не суперстар. Остаётся Никишин. И тот в серии с Торпедо не блистал, и даже привозил. Лучше пусть скажет, что случилось с лидером команды Толчинским, который в серии с Авто набрал 0+0 очков. А ответ прост. Бардаков в своём интервью всё сказал. — Почему так тяжело шла серия с «Автомобилистом» в плане игры? — Я думаю, мы неправильно играли с самого начала серии. — По тактике неправильно действовали в первых матчах? — «Автомобилист» играл более системно, в обороне здорово. Две или три игры они вообще закрыли нам доступ на «пятак». Мы не понимали, что делать. Потерялись. — Все время вдоль бортов кружили. — Вот именно. А к воротам не подходили. А так у СКА отличный тренерский штаб. Просто новый дворец виноват.
Со всем можно согласиться, кроме "плача ярославны" по Педану. От этого бревна в любой команде вреда было гораздо больше чем пользы.
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