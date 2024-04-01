Артур Каюмов: «У «Трактора» много североамериканцев, они будут провоцировать. Мы должны быть терпеливыми и собранными»

Теги Локомотив Трактор КХЛ Кубок Гагарина Артур Каюмов Хоккей

Артур Каюмов высказался перед серией «Локомотива» с «Трактором».

Полуфинал Кубка Гагарина «Локомотив» – «Трактор» стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.

– Главное впечатление о седьмом матче с «Авангардом»?

– Наконец-то забрали седьмую игру. Это получилось сделать за счет командных действий. Мы сплочены, давно друг друга знаем. «Локомотиву» нужно было сделать этот шаг.

– Ваше звено очень круто сыграло. Вы доминировали.

– Не скажу, что доминировали. Мы реализовывали свои моменты. Выполняли то, что от нас требуют.

– В чем лично вы стали сильнее?

– Появились уверенность, ощущение ответственности. По сравнению с последними седьмыми играми точно где-то вырос. Будем расти дальше.

– Следующий соперник – «Трактор». Что думаете?

– Хорошая команда. Прошли два раунда. Сегодня разбирали этого соперника. Видели, за счет чего они попали в полуфинал. Будем готовиться.

У них много хоккеистов, кто играли в финале Кубка Гагарина, других лиг. Я жду атакующего хоккея от них.

У них много североамериканцев, они будут провоцировать. Мы должны быть терпеливыми и собранными. Их вратаря пока не разбирали.

– «Трактор» долго не играл, «Локомотив» – в тонусе. У кого-то будет преимущество?

– Мы в тонусе, для меня это большой плюс. Я люблю больше играть, чем тренироваться. С психологией тоже все в порядке. Победа в седьмом матче дала заряд.

Еще плюс, что начинаем дома перед нашими болельщиками. Мы обязаны их не подвести, – сказал форвард «Локомотива» Каюмов.

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20 комментариев
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Артурчик, что у тебя в школе по математике было? У нас, как положено в КХЛ, три легионера, и они не провоцируют, они просто дали отпор в серии с Уфой, тому же Панину и установкам Козлова. В серии с Динамо такого не было, пытался что то Пакетт там делать, но понял, что не пройдет, и на этом всё закончилось. Был красивый хоккей в исполнении Трактора, и в Ярославль команда едет показывать тоже самое, что было с Динамо.
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Североамериканцы Робинсон, Родуолд и, особенно, Фукале будут провоцировать, латиноамериканец Шабанито - солировать. А что будут делать поляки Котляревски и Блажиевски?
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Ангрильсон ссыкуха
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я не понял, а с чего он взял, что американцы должны кого-то провоцировать??? Дрался один Робинсон, и то из-за провокатора Панина!! С Тимкиным драку дракой вообще сложно назвать!!! А с Динамо вообще всё мирно прошло!! Я думаю, что зря так наговариваешь!!! При всём уважении к Локомотиву, у вас тоже есть кому под кожу залезть!!!
+3
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+1
у Каюмого троится что ли,где много североамериканцев?Как говориться подгорает что ли?😎
+1
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+1
Ответ Владимир
я не понял, а с чего он взял, что американцы должны кого-то провоцировать??? Дрался один Робинсон, и то из-за провокатора Панина!! С Тимкиным драку дракой вообще сложно назвать!!! А с Динамо вообще всё мирно прошло!! Я думаю, что зря так наговариваешь!!! При всём уважении к Локомотиву, у вас тоже есть кому под кожу залезть!!!
Видимо Никитин настраивает так игроков. Ну тем лучше для Трактора, игроки Локо будут ждать провокаций и драк, а получат шайбы в ворота свои
+2
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Ответ Мадина Уйгурова
Видимо Никитин настраивает так игроков. Ну тем лучше для Трактора, игроки Локо будут ждать провокаций и драк, а получат шайбы в ворота свои
Полностью согласен!!)
+2
-1
+1
Ответ Андрей Валерьевич
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Много американцев???? Это точно
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Ответ Angryslon
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Андрей Валерьевич
🤮🤮🤮
Комментарий удален модератором
Ответ Angryslon
"...они будут провоцировать..." Нет, они будут просто бить. Будет неприятно. Возможно даже больно. Но в любом случае вы дальше не пройдёте 🤣
🤮🤮🤮
+1
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Ответ yarko_svetit
4:0 с Динамо в серии это круто, но не немного несправедливо. ТРАКТОР к сожалению для его фанатов, переоценен. спасибо за сезон, но в финал выйдет Локомотив.
Можешь вручить своим кубок уже сегодня, на лёд завтра выходить не обязательно, вы же и так чемпионы)))P.S. А ты забавный!
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Ответ znaushchiy
Артурчик, что у тебя в школе по математике было? У нас, как положено в КХЛ, три легионера, и они не провоцируют, они просто дали отпор в серии с Уфой, тому же Панину и установкам Козлова. В серии с Динамо такого не было, пытался что то Пакетт там делать, но понял, что не пройдет, и на этом всё закончилось. Был красивый хоккей в исполнении Трактора, и в Ярославль команда едет показывать тоже самое, что было с Динамо.
4:0 с Динамо в серии это круто, но не немного несправедливо.
ТРАКТОР к сожалению для его фанатов, переоценен.
спасибо за сезон, но в финал выйдет Локомотив.
+1
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Ответ Степан Старчиков
:)))))) а ты смешной
да я сам с себя иногда херею
0
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Ответ Степан Старчиков
:)))))) а ты смешной
я ишо старый
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Ответ Alexander Firsov
русские не сдаются всем. кирдык
:)))))) а ты смешной
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Ответ Степан Старчиков
Много американцев???? Это точно
русские не сдаются всем. кирдык
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Артур ,а вот как раз домашние матчи вы не ах как победно проводите -оглянитесь на серию с Авангардом !
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"...они будут провоцировать..."
Нет, они будут просто бить. Будет неприятно. Возможно даже больно. Но в любом случае вы дальше не пройдёте 🤣
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