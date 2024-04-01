Артур Каюмов: «У «Трактора» много североамериканцев, они будут провоцировать. Мы должны быть терпеливыми и собранными»

Артур Каюмов высказался перед серией «Локомотива» с «Трактором».

Полуфинал Кубка Гагарина «Локомотив» – «Трактор» стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.

– Главное впечатление о седьмом матче с «Авангардом»?

– Наконец-то забрали седьмую игру. Это получилось сделать за счет командных действий. Мы сплочены, давно друг друга знаем. « » нужно было сделать этот шаг.

– Ваше звено очень круто сыграло. Вы доминировали.

– Не скажу, что доминировали. Мы реализовывали свои моменты. Выполняли то, что от нас требуют.

– В чем лично вы стали сильнее?

– Появились уверенность, ощущение ответственности. По сравнению с последними седьмыми играми точно где-то вырос. Будем расти дальше.

– Следующий соперник – «Трактор». Что думаете?

– Хорошая команда. Прошли два раунда. Сегодня разбирали этого соперника. Видели, за счет чего они попали в полуфинал. Будем готовиться.

У них много хоккеистов, кто играли в финале Кубка Гагарина, других лиг. Я жду атакующего хоккея от них.

У них много североамериканцев, они будут провоцировать. Мы должны быть терпеливыми и собранными. Их вратаря пока не разбирали.

– « » долго не играл, «Локомотив» – в тонусе. У кого-то будет преимущество?

– Мы в тонусе, для меня это большой плюс. Я люблю больше играть, чем тренироваться. С психологией тоже все в порядке. Победа в седьмом матче дала заряд.

Еще плюс, что начинаем дома перед нашими болельщиками. Мы обязаны их не подвести, – сказал форвард «Локомотива» .