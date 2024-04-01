Форвард «Трактора» Ткачев о «Локомотиве»: «Хороший вратарь, надежная игра в обороне. Придется преодолевать, возможно, не только с помощью силы, но и креатива»
Владимир Ткачев назвал сильные стороны «Локомотива» перед стартом серии плей-офф.
Полуфинал Кубка Гагарина стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.
– Как команда готовилась к серии с «Локомотивом»?
– Ничего особенного – обычная подготовка. Равномерно готовились, чтобы уделить внимание всем аспектам: физике, тактике, восстановлению. Все идет по плану.
– Ты играл в Ярославле. В серии с «Авангардом» отдавал ли предпочтение «Локомотиву»?
– На самом деле, нет. Это часть истории. Игрок чаще всего в карьере выступает за несколько клубов. Это уже пройденный этап.
Больше следили за серией, за некоторыми мелочами, на которые стоит уделить внимание. Разбираем соперника и готовимся.
– Какие мелочи увидели во время просмотра серии «Локомотива» и «Авангарда»? За счет чего Ярославль прошел дальше?
– Назову классические моменты: хороший вратарь, надежная игра в обороне.
Это придется преодолевать, возможно, не только с помощью силы, но и креатива, нестандартных решений. Будем входить в игру и по ходу вносить коррективы.
– Как заполняли паузу между четвертьфиналом и полуфиналом? Достаточно длинный перерыв получился.
– Это время не для хобби, а больше, чтобы уделить время восстановлению, тренировкам и правильной подготовке.
Было много хоккея, ни одного матча не пропустил, следил за каждой серией, было интересно смотреть, как играют наши соперники. Это время, когда нужно жить хоккеем.
– Думали, что серия соперника затянется до семи матчей?
– Нет. Не было надежды на семь матчей. Это может принести пользу, а может, наоборот, команда «подсесть».
Все хоккеисты играют не первый год, мы знаем, что такое семь матчей, как правильно готовиться. Все ребята профессионалы.
– Кто сегодня выиграл в серии буллитов?
– Ничья, к сожалению, – сказал с улыбкой форвард «Трактора» Ткачев.