Форвард «Трактора» Ткачев о «Локомотиве»: «Хороший вратарь, надежная игра в обороне. Придется преодолевать, возможно, не только с помощью силы, но и креатива»

Владимир Ткачев назвал сильные стороны «Локомотива» перед стартом серии плей-офф.

Полуфинал Кубка Гагарина стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.

– Как команда готовилась к серии с « »?

– Ничего особенного – обычная подготовка. Равномерно готовились, чтобы уделить внимание всем аспектам: физике, тактике, восстановлению. Все идет по плану.



– Ты играл в Ярославле. В серии с «Авангардом» отдавал ли предпочтение «Локомотиву»?

– На самом деле, нет. Это часть истории. Игрок чаще всего в карьере выступает за несколько клубов. Это уже пройденный этап.

Больше следили за серией, за некоторыми мелочами, на которые стоит уделить внимание. Разбираем соперника и готовимся.



– Какие мелочи увидели во время просмотра серии «Локомотива» и «Авангарда»? За счет чего Ярославль прошел дальше?

– Назову классические моменты: хороший вратарь, надежная игра в обороне.

Это придется преодолевать, возможно, не только с помощью силы, но и креатива, нестандартных решений. Будем входить в игру и по ходу вносить коррективы.

– Как заполняли паузу между четвертьфиналом и полуфиналом? Достаточно длинный перерыв получился.

– Это время не для хобби, а больше, чтобы уделить время восстановлению, тренировкам и правильной подготовке.

Было много хоккея, ни одного матча не пропустил, следил за каждой серией, было интересно смотреть, как играют наши соперники. Это время, когда нужно жить хоккеем.



– Думали, что серия соперника затянется до семи матчей?

– Нет. Не было надежды на семь матчей. Это может принести пользу, а может, наоборот, команда «подсесть».

Все хоккеисты играют не первый год, мы знаем, что такое семь матчей, как правильно готовиться. Все ребята профессионалы.



– Кто сегодня выиграл в серии буллитов?

– Ничья, к сожалению, – сказал с улыбкой форвард « » .