Блажиевский о серии с «Локомотивом»: «Они недавно закончили играть – у них лучше тонус, но мы отдохнули, у нас много сил. В первых играх будет тяжело»

Артем Блажиевский высказался перед серией плей-офф с «Локомотивом».

Полуфинал Кубка Гагарина «Локомотив» – «Трактор» стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.

– Много вопросов про длинный перерыв между сериями. Как тонус? Быстро ли получится найти свою игру?

– Посмотрим. «Локомотив» недавно только закончил играть, поэтому у них лучше тонус, но мы отдохнули. У нас много сил. В любом случае, в первых играх будет тяжело.

– У вас много блокированных бросков. Успели залечить синяки, травмы?

– Серия закончилась давно, успели подлечиться. Остальное долечим летом.

– Отдавали предпочтение « » или «Авангарду»?

– Не было предпочтений. У них была интересная серия. Следили, ждали соперника и готовились.

– Как играть против мощных игроков Ярославля в обороне?

– Делать то же самое, что и раньше. Серия с Уфой тоже была жесткая, у «Динамо» игроки постоянно лезли на «пятак». «Локомотив» – хорошая и дисциплинированная команда, которая выполняет тренерское задание. Будем делать все, что от нас требуется.

– Как проводили время между тренировками?

– Набирались эмоций, проводили время с семьей.

– Команда после третьего матча с помощью манекена поздравила вас с днем рождения. Было приятно?

– 30 лет не каждый день исполняется. Песню еще подобрали. Очень приятно было.

– Придумали новые приемы против манекена?

– Это надо у Фукса ( – Sports) спросить. Он в этом деле мастер.

– 1 апреля обманули кого-нибудь?

– Себя если только (смеется). Нет, – сказал защитник « » .