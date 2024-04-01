Блажиевский о серии с «Локомотивом»: «Они недавно закончили играть – у них лучше тонус, но мы отдохнули, у нас много сил. В первых играх будет тяжело»
Артем Блажиевский высказался перед серией плей-офф с «Локомотивом».
Полуфинал Кубка Гагарина «Локомотив» – «Трактор» стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.
– Много вопросов про длинный перерыв между сериями. Как тонус? Быстро ли получится найти свою игру?
– Посмотрим. «Локомотив» недавно только закончил играть, поэтому у них лучше тонус, но мы отдохнули. У нас много сил. В любом случае, в первых играх будет тяжело.
– У вас много блокированных бросков. Успели залечить синяки, травмы?
– Серия закончилась давно, успели подлечиться. Остальное долечим летом.
– Отдавали предпочтение «Локомотиву» или «Авангарду»?
– Не было предпочтений. У них была интересная серия. Следили, ждали соперника и готовились.
– Как играть против мощных игроков Ярославля в обороне?
– Делать то же самое, что и раньше. Серия с Уфой тоже была жесткая, у «Динамо» игроки постоянно лезли на «пятак». «Локомотив» – хорошая и дисциплинированная команда, которая выполняет тренерское задание. Будем делать все, что от нас требуется.
– Как проводили время между тренировками?
– Набирались эмоций, проводили время с семьей.
– Команда после третьего матча с помощью манекена поздравила вас с днем рождения. Было приятно?
– 30 лет не каждый день исполняется. Песню еще подобрали. Очень приятно было.
– Придумали новые приемы против манекена?
– Это надо у Фукса (Зака Фукале – Sports) спросить. Он в этом деле мастер.
– 1 апреля обманули кого-нибудь?
– Себя если только (смеется). Нет, – сказал защитник «Трактора» Блажиевский.