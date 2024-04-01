Максим Березкин: «У «Трактора» люди могут создавать моменты из ничего, исполнять, могут блокировать по 30 бросков за матч. Мы в тонусе, на победной волне»

Максим Березкин поделился мнением об игре «Трактора».

Полуфинал Кубка Гагарина «Локомотив» – « » стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.

– Как ощущения после победы в седьмом матче с «Авангардом»?

– Эмоции захлестывали. Я сильно орал, когда после финальной сирены мы побежали к Исаю (Даниилу Исаеву – Sports). Был очень счастлив, что выиграли.

– Вы и ваше звено прибавляете по ходу плей-офф. За счет чего?

– Мы стали больше времени проводить втроем. Хорошо чувствуем друг друга, открываемся, взаимодействуем, прессингуем защитников и отбираем у них шайбу. За счет этого появлялись моменты.

– Всего два дня отдыха перед полуфиналом. Это плюс или минус?

– Думаю, что это плюс. В плей-офф все равно через день игры. Мы в тонусе, на победной волне. Так что ничего страшного. Думаю, все будет нормально.

– Что скажете в будущем сопернике?

– Я считаю, что «Трактор» – отличная команда. У них есть люди, кто могут создавать моменты из ничего, а также исполнять. Есть люди, кто могут за матч блокировать по 30 бросков. Будет хорошая серия.

– Что-то новое приготовили для «Трактора»? Ваш финт, наверное, все уже изучили.

– Будет полная импровизация.

В тех моментах видел, что защитники падали. Там остается его только обыграть. А дальше – либо бросать, либо отдавать передачу. Два раза решил бросить. Здорово, что получилось, – сказал нападающий « » .