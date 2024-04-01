Никитин о «Тракторе»: «Опытная, мастеровитая и терпеливая команда. «Локомотиву» нужно показать свой хоккей»

Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии «Локомотива» с «Трактором».

Полуфинал Кубка Гагарина «Локомотив» – «Трактор» стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.

– Как готовились к новой серии?

– Возможно, малое количество времени на подготовку – даже проще для нас. Не нужно ни о чем думать. Вчера отдохнули, сегодня поработали, а завтра – уже игра.

– Что скажете о « »?

– Считаю, что эта команда заслужила пройти в полуфинал. Мы серьезно готовимся.

У «Трактора» есть мастеровитые ребята, многие из них выигрывали . Мы разобрали их игру. «Трактор» – это опытная, мастеровитая и терпеливая команда.

Наши игры в регулярном чемпионате нет смысла вспоминать. Плей-офф – отдельный турнир. «Трактор» будет играть по-другому, они уже это доказали этой весной. Нам нужно показать свой хоккей, отталкиваться от своих точек.

– У «Трактора» было намного больше дней на подготовку. Это сыграет им в плюс?

– После серии станет понятно. Кто выиграет, тому в плюс и сыграло. Мы не заморачиваемся, спокойно готовимся.

– Как привести в порядок эмоции после такой яркой победы в серии?

– Сильный и элитный спортсмен сам себе вызов не придумывает. Это ежедневное испытание. Мы прошли одно испытание, сейчас – следующее.

Я не вижу в этом проблемы, преимущества или недостатка. Это плей-оффная ситуация, достаточно стандартная. Не только для нас – для любой команды. Если мы хотим проходить в следующий раунд, то обязаны быть готовы к такому.

– «Локомотив» – единственная западная команда в полуфинале и представляет целую Западную конференцию в этом раунде.

– «Локомотив» представляет Ярославль. Мы не взваливаем на себя дополнительную ответственность. Не пытаемся за кого-то отдуваться. Мы должны думать об Ярославле, о наших болельщиках, – сказал главный тренер « » .