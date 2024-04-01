Никитин о «Тракторе»: «Опытная, мастеровитая и терпеливая команда. «Локомотиву» нужно показать свой хоккей»
Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии «Локомотива» с «Трактором».
Полуфинал Кубка Гагарина «Локомотив» – «Трактор» стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.
– Как готовились к новой серии?
– Возможно, малое количество времени на подготовку – даже проще для нас. Не нужно ни о чем думать. Вчера отдохнули, сегодня поработали, а завтра – уже игра.
– Что скажете о «Тракторе»?
– Считаю, что эта команда заслужила пройти в полуфинал. Мы серьезно готовимся.
У «Трактора» есть мастеровитые ребята, многие из них выигрывали Кубок Гагарина. Мы разобрали их игру. «Трактор» – это опытная, мастеровитая и терпеливая команда.
Наши игры в регулярном чемпионате нет смысла вспоминать. Плей-офф – отдельный турнир. «Трактор» будет играть по-другому, они уже это доказали этой весной. Нам нужно показать свой хоккей, отталкиваться от своих точек.
– У «Трактора» было намного больше дней на подготовку. Это сыграет им в плюс?
– После серии станет понятно. Кто выиграет, тому в плюс и сыграло. Мы не заморачиваемся, спокойно готовимся.
– Как привести в порядок эмоции после такой яркой победы в серии?
– Сильный и элитный спортсмен сам себе вызов не придумывает. Это ежедневное испытание. Мы прошли одно испытание, сейчас – следующее.
Я не вижу в этом проблемы, преимущества или недостатка. Это плей-оффная ситуация, достаточно стандартная. Не только для нас – для любой команды. Если мы хотим проходить в следующий раунд, то обязаны быть готовы к такому.
– «Локомотив» – единственная западная команда в полуфинале и представляет целую Западную конференцию в этом раунде.
– «Локомотив» представляет Ярославль. Мы не взваливаем на себя дополнительную ответственность. Не пытаемся за кого-то отдуваться. Мы должны думать об Ярославле, о наших болельщиках, – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.
С другой стороны - лидеры Трактора всегда вели себя так, что взяв в игре 1-2 очка, считают свою миссию выполненной и дальше пыжиться ленятся.
Собственно за такой подход, из всех клубов выставляли Бурдасова. Ну не чемпионская это команда, не топ-овая, поэтому и лидеры так себя ведут.
По подбору игроков, Трактор в этом году был обязан выигрывать Восток. А он жидко обделался. В ПО - да, показал зубы. Но, что будет дальше? Играть через себя "антохи" не будут. У них вечно: "то майка короткая, то член слишком длинный".
В общем - шансы у Трактора были бы выше, если бы не те "антохи".
Тяжко будет с Трактором - особенно если воротчик подкачает.