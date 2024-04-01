Никитин о «Тракторе»: «Опытная, мастеровитая и терпеливая команда. «Локомотиву» нужно показать свой хоккей»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии «Локомотива» с «Трактором».

Полуфинал Кубка Гагарина «Локомотив» – «Трактор» стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.

– Как готовились к новой серии?

– Возможно, малое количество времени на подготовку – даже проще для нас. Не нужно ни о чем думать. Вчера отдохнули, сегодня поработали, а завтра – уже игра.

– Что скажете о «Тракторе»?

– Считаю, что эта команда заслужила пройти в полуфинал. Мы серьезно готовимся.

У «Трактора» есть мастеровитые ребята, многие из них выигрывали Кубок Гагарина. Мы разобрали их игру. «Трактор» – это опытная, мастеровитая и терпеливая команда.

Наши игры в регулярном чемпионате нет смысла вспоминать. Плей-офф – отдельный турнир. «Трактор» будет играть по-другому, они уже это доказали этой весной. Нам нужно показать свой хоккей, отталкиваться от своих точек.

– У «Трактора» было намного больше дней на подготовку. Это сыграет им в плюс?

– После серии станет понятно. Кто выиграет, тому в плюс и сыграло. Мы не заморачиваемся, спокойно готовимся.

– Как привести в порядок эмоции после такой яркой победы в серии?

– Сильный и элитный спортсмен сам себе вызов не придумывает. Это ежедневное испытание. Мы прошли одно испытание, сейчас – следующее.

Я не вижу в этом проблемы, преимущества или недостатка. Это плей-оффная ситуация, достаточно стандартная. Не только для нас – для любой команды. Если мы хотим проходить в следующий раунд, то обязаны быть готовы к такому.

– «Локомотив» – единственная западная команда в полуфинале и представляет целую Западную конференцию в этом раунде.

– «Локомотив» представляет Ярославль. Мы не взваливаем на себя дополнительную ответственность. Не пытаемся за кого-то отдуваться. Мы должны думать об Ярославле, о наших болельщиках, – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.

10 комментариев
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Ярославль... Круто!!!!!!
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хорошие слова
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Никитин всё правильно сказал!! Молодец!!! Я болельщик Трактора, жду этой серии!! Мондраж конечно зашкаливает!! Если честно, вообще не понимаю, как всё сложится ни для нас, не для Локо!! Всем удачи и красивого хоккея!!!
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а я. хоть как за лысого..Разина. бол авангарда. разин чемпион
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Трактор намного сильнее по подбору игроков. Тем более, что у Локо вообще нет лидеров атаки, способных тащить команду. Если иногда играющий круто Шалунов, специалист по вбрасываниям Андронов и середняк Каюмов - это самые крутые нап. - дела Локо плохи.
С другой стороны - лидеры Трактора всегда вели себя так, что взяв в игре 1-2 очка, считают свою миссию выполненной и дальше пыжиться ленятся.
Собственно за такой подход, из всех клубов выставляли Бурдасова. Ну не чемпионская это команда, не топ-овая, поэтому и лидеры так себя ведут.
По подбору игроков, Трактор в этом году был обязан выигрывать Восток. А он жидко обделался. В ПО - да, показал зубы. Но, что будет дальше? Играть через себя "антохи" не будут. У них вечно: "то майка короткая, то член слишком длинный".
В общем - шансы у Трактора были бы выше, если бы не те "антохи".
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Думаю в паре Локомотив - Трактор победит та команда , в которой отлично в воротах отыграет вратарь исправляя ошибки защиты и крупных счетов в матчах не будет ! Так же в играх этого плей-офф , командам преимущество своего домашнего стадиона ни чего в победах не даёт !
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Ответ Михаил Сушинов
Ярославль... Круто!!!!!!
Никитин - это круто. А сама команда - средненькая. Лучшие нападающие в ней - Шалунов - играет если идёт - но команду за собой не потащит. Каюмов - откровенный середняк на капитанской должности. Андронов - которого в ЦСКА держали только за умение выигрывать вбрасывания. Остальные середнячки.
Тяжко будет с Трактором - особенно если воротчик подкачает.
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Ответ Cever
Никитин - это круто. А сама команда - средненькая. Лучшие нападающие в ней - Шалунов - играет если идёт - но команду за собой не потащит. Каюмов - откровенный середняк на капитанской должности. Андронов - которого в ЦСКА держали только за умение выигрывать вбрасывания. Остальные середнячки. Тяжко будет с Трактором - особенно если воротчик подкачает.
Команды примерно равны.
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Ответ Cever
Никитин - это круто. А сама команда - средненькая. Лучшие нападающие в ней - Шалунов - играет если идёт - но команду за собой не потащит. Каюмов - откровенный середняк на капитанской должности. Андронов - которого в ЦСКА держали только за умение выигрывать вбрасывания. Остальные середнячки. Тяжко будет с Трактором - особенно если воротчик подкачает.
За Трактор тогда бы что нибудь написал. а то про Локомотив только.
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