Губерниев о хет-трике Овечкина: «Сбивать самолеты противника – не подвиг, а обязанность истребителя. Не удивлен его результативной игре»

Дмитрий Губерниев отреагировал на хет-трик Овечкина.

Телеведущий Дмитрий Губерниев фразой из фильма «В бой идут одни «старики» отреагировал на хет-трик Александра Овечкина .

Капитан «Вашингтона » забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего Овечкина 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

«Сбивать самолеты противника – это не подвиг, а, так сказать, обязанность истребителя», как говорил Быков в известном фильме. Александр в самом расцвете сил, и не надо даже смотреть в паспорт. Он способен отыграть на этом уровне еще несколько лет.

Начало сезона получилось натужным, было понятно, что он провел много времени в России, занимался другими делами, плюс были травмы. Так что при отсутствии проблем со здоровьем и с набором формы Александр будет показывать свой уровень. Так что не удивлен его результативной игре», – сказал Губерниев.

🔥 Хет-трик Овечкина – «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин вернулся! Он всегда возвращается

Овечкина не пускают на вбрасывания в своей зоне! Сегодня вышел впервые – сразу гол