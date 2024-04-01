Заварухин о «Локомотиве»: «У них большие защитники, у нас есть более быстрые хоккеисты, которые должны их разворачивать и обыгрывать»
Алексей Заварухин рассказал, как «Трактора» будет играть против «Локомотива».
Полуфинал Кубка Гагарина «Локомотив» – «Трактор» стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.
– Почему решили не проводить товарищеские игры, например, против «Челмета»?
– Даже об этом не задумывались. Были выходные, был микроцикл тренировочного процесса. Игры не планировались.
– Матчи против Ярославля будут больше похожи на серию с Уфой или московским «Динамо»?
– Думаю, больше на «Динамо».
– У Ярославля большие игроки, они играют в силовой хоккей…
– Они играют примерно в одну систему. Да, есть большие защитники. На это мы внимание обратили.
У нас есть более быстрые хоккеисты, которые должны этих защитников разворачивать и обыгрывать. Мастерство наших форвардов должно сказать свое слово.
– Вратари «Локомотива» сильнее, чем у «Динамо»?
– Любой голкипер может пропустить. Если мы будем делать все возможное для этого, то он пропустит.
– Три команды Востока в полуфиналах. Это показывает силу конференции?
– Я бы не сказал, кто из Запада с Востоком сильнее. Дождемся завершения и там посмотрим.
– Какому сопернику отдаете предпочтение во втором полуфинале?
– Ну, конечно… – сказал главный тренер «Трактора» Заварухин улыбаясь.
Во втором полуфинале «Автомобилист», которым руководит брат Алексея Заварухина Николай, сыграет с «Металлургом».