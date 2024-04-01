Алексей Заварухин: «Локомотив» – хорошая системная команда. «Трактор» будет играть в свой хоккей, команда к этому готова»
Алексей Заварухин поделился ожиданиями от серии «Трактора» и «Локомотива».
Полуфинал Кубка Гагарина стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.
– Ребята отдохнули, все готовы дать бой. «Локомотив» – хорошая системная команда. Мы будем играть в свой хоккей. Команда к этому готова.
– У «Трактора» был большой перерыв между сериями. Как поддерживали тонус и форму команды?
– Никого не нагружали. Единственное – в последние дни мы уделили внимание игре «5 на 5», чтобы поддержать игровой ритм. Завтра посмотрим, в каком состоянии будет команда.
– Что лучше: перерыв, когда есть возможность восстановиться? Или когда регулярно проходят игры и команда находится в тонусе?
– Если бы это кто знал (улыбается). Игра покажет, пойдет пауза нам на пользу или нет. Лучше это или хуже – все покажет игра.
– Сергей Телегин примет участие в играх?
– Он готовится, – сказал главный тренер «Трактора» Заварухин.
Но играют не на бумаге, а на льду.