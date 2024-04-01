Алексей Заварухин: «Локомотив» – хорошая системная команда. «Трактор» будет играть в свой хоккей, команда к этому готова»

Теги Локомотив Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Сергей Телегин Хоккей

Алексей Заварухин поделился ожиданиями от серии «Трактора» и «Локомотива».

Полуфинал Кубка Гагарина стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.

– Ребята отдохнули, все готовы дать бой. «Локомотив» – хорошая системная команда. Мы будем играть в свой хоккей. Команда к этому готова.

– У «Трактора» был большой перерыв между сериями. Как поддерживали тонус и форму команды?

– Никого не нагружали. Единственное – в последние дни мы уделили внимание игре «5 на 5», чтобы поддержать игровой ритм. Завтра посмотрим, в каком состоянии будет команда.

– Что лучше: перерыв, когда есть возможность восстановиться? Или когда регулярно проходят игры и команда находится в тонусе?

– Если бы это кто знал (улыбается). Игра покажет, пойдет пауза нам на пользу или нет. Лучше это или хуже – все покажет игра.

Сергей Телегин примет участие в играх?

– Он готовится, – сказал главный тренер «Трактора» Заварухин.

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2 комментария
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Удачи, Алексей Борисович, удачи Вам и команде!!! Верю в Трактор!
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На бумаге Ярик явный фаворит.
Но играют не на бумаге, а на льду.
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