Алексей Заварухин: «Локомотив» – хорошая системная команда. «Трактор» будет играть в свой хоккей, команда к этому готова»

Алексей Заварухин поделился ожиданиями от серии «Трактора» и «Локомотива».

Полуфинал Кубка Гагарина стартует завтра, 2 апреля, в Ярославле, начало первой игры – в 19:30 по московскому времени.

– Ребята отдохнули, все готовы дать бой. « » – хорошая системная команда. Мы будем играть в свой хоккей. Команда к этому готова.



– У «Трактора» был большой перерыв между сериями. Как поддерживали тонус и форму команды?

– Никого не нагружали. Единственное – в последние дни мы уделили внимание игре «5 на 5», чтобы поддержать игровой ритм. Завтра посмотрим, в каком состоянии будет команда.



– Что лучше: перерыв, когда есть возможность восстановиться? Или когда регулярно проходят игры и команда находится в тонусе?

– Если бы это кто знал (улыбается). Игра покажет, пойдет пауза нам на пользу или нет. Лучше это или хуже – все покажет игра.



– примет участие в играх?

– Он готовится, – сказал главный тренер « » .