Форвард «Трактора» Ткачев: «Оборона – главное достоинство «Локомотива». Будет непросто ее преодолевать. Получается невероятно зрелищный плей-офф»

Теги Локомотив Трактор КХЛ Кубок Гагарина Владимир Ткачев Хоккей

Владимир Ткачев назвал игру в обороне главным достоинством «Локомотива».

«Локомотив» и «Трактор» проведут полуфинальную серию в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Локомотив» – вязкий, тяжелый соперник. Здорово играет в обороне. В целом отмечу оборону главным достоинством команды. Будет непросто ее преодолевать.

Уверен, будет интересная серия, невероятно зрелищный плей-офф получается.

В данный момент готовимся, работаем над тактикой, физикой. Пока было время – восстанавливались.

Сейчас, конечно, будем детально разбирать «Локомотив» и готовиться к серии», – сказал нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.

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18 комментариев
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Вова мы в вас верим,играйте в свой хоккей😉
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Ответ znaushchiy
Володя, по итогам двух раундов, вы уже, как команда, показали, что не таких сусликов выливали. Да, защита у Локо мощная, но ваша тройка вскружит им голову, мы на это надеемся, нет, мы уверены. Победа будет за Трактором!!!
Что вы делаете с сусликами?
Поясните, если не трудно.
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Володя, по итогам двух раундов, вы уже, как команда, показали, что не таких сусликов выливали. Да, защита у Локо мощная, но ваша тройка вскружит им голову, мы на это надеемся, нет, мы уверены. Победа будет за Трактором!!!
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Ответ Angryslon
Трактористы, берите их горяченькими. Если дрезина снова не наестся витаминок, вы их слопаете. Ну и пусть Робинсон пару рыл начистит. Тогда они точно лягут)
Какие витаминки,что ты вообще несёшь???
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Ответ Андрей Валерьевич
Какие витаминки,что ты вообще несёшь???
Намекает на допинг в Ярославле - популярная тема в последнее время. Типа, Никитин привёз не только опыт побед, но и витаминки...
Наверное, и такое возможно, но я больше склоняюсь к тому, что хорошая физика - результат того, что Локо смог создать четыре практически равных звена, которые играют примерно одинаковое время. Ну и за длиной смен тоже кмк очень пристально следят.
В общем, солидный отряд боевых буратин сколотил Никитин. Не люблю такой прагматичный хоккей, но это реально работает.
И всё же буду топить за Трактор.
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Ответ Олег В.
Намекает на допинг в Ярославле - популярная тема в последнее время. Типа, Никитин привёз не только опыт побед, но и витаминки... Наверное, и такое возможно, но я больше склоняюсь к тому, что хорошая физика - результат того, что Локо смог создать четыре практически равных звена, которые играют примерно одинаковое время. Ну и за длиной смен тоже кмк очень пристально следят. В общем, солидный отряд боевых буратин сколотил Никитин. Не люблю такой прагматичный хоккей, но это реально работает. И всё же буду топить за Трактор.
Про допинг я понял,просто лечиться человеку надо!
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Ответ Андрей Валерьевич
Про допинг я понял,просто лечиться человеку надо!
А смысл?
Чудака учить - только портить! ;)
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Предлагаю победителя первого матча определить по количеству закидушек верхом в среднюю зону, 10 закидушек-1 гол))
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Ответ Альберт Сарвартдинов
Предлагаю победителя первого матча определить по количеству закидушек верхом в среднюю зону, 10 закидушек-1 гол))
А может интересная игра будет? Что же вы так сразу то(
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Ответ Angryslon
Несёшь ты! А я пишу! Волшебные витаминки, благодаря которым вы две серии бегали практически не уставая.
Принимай таблетки,по другому никак!
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Ответ Олег В.
Намекает на допинг в Ярославле - популярная тема в последнее время. Типа, Никитин привёз не только опыт побед, но и витаминки... Наверное, и такое возможно, но я больше склоняюсь к тому, что хорошая физика - результат того, что Локо смог создать четыре практически равных звена, которые играют примерно одинаковое время. Ну и за длиной смен тоже кмк очень пристально следят. В общем, солидный отряд боевых буратин сколотил Никитин. Не люблю такой прагматичный хоккей, но это реально работает. И всё же буду топить за Трактор.
Если трактористы эти 10 дней не бухали в перерыве, паровозам будет ох как тяжело на равных гонять
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Ответ Максим Шеломенцев
Если трактористы эти 10 дней не бухали в перерыве, паровозам будет ох как тяжело на равных гонять
Бурдасов в ЭХБ сказал, что челябинцам дали три выходных дня сразу после победы над Динамо.
Вчера Разин, кстати, сказал в раздевалке, что после выходного команду ждут баллоны... Я думал, что он прикалывается, но один из комментаторов сказал, что в Магнитке и вправду есть такая практика...
А вы говорите "бухать"...
Мне лично Трактор не видится фаворитом в играх против Локо.
Но (!) я так же думал и про их дуэли с Салаватом и Динамо... )))
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Ответ Олег В.
Бурдасов в ЭХБ сказал, что челябинцам дали три выходных дня сразу после победы над Динамо. Вчера Разин, кстати, сказал в раздевалке, что после выходного команду ждут баллоны... Я думал, что он прикалывается, но один из комментаторов сказал, что в Магнитке и вправду есть такая практика... А вы говорите "бухать"... Мне лично Трактор не видится фаворитом в играх против Локо. Но (!) я так же думал и про их дуэли с Салаватом и Динамо... )))
Ну может с пивом баллоны, нормальная практика ! Да я так, шутки ради болтанул))
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Ответ znaushchiy
Володя, по итогам двух раундов, вы уже, как команда, показали, что не таких сусликов выливали. Да, защита у Локо мощная, но ваша тройка вскружит им голову, мы на это надеемся, нет, мы уверены. Победа будет за Трактором!!!
Что за тройка такая?
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