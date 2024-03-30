Форвард «Трактора» Ткачев: «Оборона – главное достоинство «Локомотива». Будет непросто ее преодолевать. Получается невероятно зрелищный плей-офф»

Владимир Ткачев назвал игру в обороне главным достоинством «Локомотива».

«Локомотив» и «Трактор» проведут полуфинальную серию в розыгрыше Кубка Гагарина.

« » – вязкий, тяжелый соперник. Здорово играет в обороне. В целом отмечу оборону главным достоинством команды. Будет непросто ее преодолевать.

Уверен, будет интересная серия, невероятно зрелищный плей-офф получается.

В данный момент готовимся, работаем над тактикой, физикой. Пока было время – восстанавливались.

Сейчас, конечно, будем детально разбирать «Локомотив» и готовиться к серии», – сказал нападающий « » .