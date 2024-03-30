Форвард «Трактора» Ткачев: «Оборона – главное достоинство «Локомотива». Будет непросто ее преодолевать. Получается невероятно зрелищный плей-офф»
Владимир Ткачев назвал игру в обороне главным достоинством «Локомотива».
«Локомотив» и «Трактор» проведут полуфинальную серию в розыгрыше Кубка Гагарина.
«Локомотив» – вязкий, тяжелый соперник. Здорово играет в обороне. В целом отмечу оборону главным достоинством команды. Будет непросто ее преодолевать.
Уверен, будет интересная серия, невероятно зрелищный плей-офф получается.
В данный момент готовимся, работаем над тактикой, физикой. Пока было время – восстанавливались.
Сейчас, конечно, будем детально разбирать «Локомотив» и готовиться к серии», – сказал нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.
Поясните, если не трудно.
Наверное, и такое возможно, но я больше склоняюсь к тому, что хорошая физика - результат того, что Локо смог создать четыре практически равных звена, которые играют примерно одинаковое время. Ну и за длиной смен тоже кмк очень пристально следят.
В общем, солидный отряд боевых буратин сколотил Никитин. Не люблю такой прагматичный хоккей, но это реально работает.
И всё же буду топить за Трактор.
Чудака учить - только портить! ;)
Вчера Разин, кстати, сказал в раздевалке, что после выходного команду ждут баллоны... Я думал, что он прикалывается, но один из комментаторов сказал, что в Магнитке и вправду есть такая практика...
А вы говорите "бухать"...
Мне лично Трактор не видится фаворитом в играх против Локо.
Но (!) я так же думал и про их дуэли с Салаватом и Динамо... )))