Щитов о том, в чем преимущество «Трактора» над «Локомотивом»: «В хорошей командной игре. У них духовитый, сплоченный коллектив. Все друг за друга»

Теги Локомотив Трактор Никита Щитов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Никита Щитов поделился ожиданиями от серии «Трактора» с «Локомотивом».

Команды сыграют в полуфинале Кубка Гагарина.

– Думаю, что будет очень интересная серия. У «Трактора» был продолжительный перерыв, и команде нужно будет вкатиться. «Локомотив» находится в тонусе, но провел все семь матчей серии – будет тяжеловато.

Я считаю, что в финал должен будет пройти «Трактор». Для Челябинска все должно сложиться благополучно, несмотря на то, что ему будет противостоять очень сильный соперник. «Салават Юлаев» и «Динамо» тоже были тяжелыми противниками, но «Трактор» их прошел.

Есть все шансы пройти и «Локомотив». Если у Челябинска так же будет действовать вратарь, так же строго играть защита и так же ярко играть нападение, как против «Динамо». Серия будет нелегкой, и, думаю, матчей будет больше, чем в другом полуфинале.

– В чем преимущество «Трактора» над «Локомотивом»?

– В хорошей командой игре. У «Трактора» духовитый, сплоченный коллектив. Все друг за друга. Если надо, дерутся, не дают партнеров в обиду.

Также «Трактор» хорошо реализовывает моменты, несмотря на небольшое количество бросков. Кроме того, строгая игра в обороне и колоссальное самопожертвование, команда ловит на себя шайбы и много блокирует бросков. Все это должно вылиться в результат.

Плюс вернутся травмированные игроки. Сила «Трактора» – в командных действиях, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тоже самое можно сказать про «Локомотив»
+12
-1
+11
Локо - команда системная. В хорошем смысле ;) я бы не переоценивал то, что им пришлось играть семь матчей - ровные звенья, все играют короткими сменами, хорошо готовы физически. Боюсь, в свежести у Трактора не будет преимущества.
+7
-1
+6
я думаю, для Трактора это будет посложнее задача чем Салават и Динамо!
Верим в команду!!! Трактор, вперёд!
+4
0
+4
Ответ Ми Ша
Тоже самое можно сказать про «Локомотив»
Сказать можно. А как будет на деле - посмотрим.
+4
0
+4
Мне больше мнение Ковальчука нравится. Ну тут уж каждый о своем)
+2
-1
+1
То что думает , средненький бывший хоккеистик мало кого интересует!
+3
-2
+1
Нас ждёт интересный хоккей! Локомотив достойный соперник. Будет непросто. Будет возможность - приеду на 2 игру в Ярославль
+1
0
+1
Трактор—Локо, 4—3, Металлург—Автомобилист, 4—2.
+1
0
+1
Ответ Xell
Трактор—Локо, 4—3, Металлург—Автомобилист, 4—2.
локо - трактор 4-0
+2
-1
+1
Не надо боятся того ,чего нет!😎
0
0
0
А вот у Локо не все друг за друга )) такая чушь в заголовке. Вообще не понимаю как ЧТЗ выиграл Динамо Москва, скорее всего спонсоры букмекеры всему виной . Надо запретить им спонсировать Спорт.
+1
-1
0
Мне самому Трактор нравится. Даже пару раз на из матчи в Москве ходил и был приятно удивлён игрой в матчах второго раунда с Динамо. И да, три звена смотрелись отлично. ;)
0
0
0
Ответ Олег В.
Локо - команда системная. В хорошем смысле ;) я бы не переоценивал то, что им пришлось играть семь матчей - ровные звенья, все играют короткими сменами, хорошо готовы физически. Боюсь, в свежести у Трактора не будет преимущества.
Не в первый раз читаю про ровные звенья Локо, но на деле этого не вижу - первое явно выделяется. А у Трактора, кстати, ровнее)
+1
-1
0
Ответ alskar
Не в первый раз читаю про ровные звенья Локо, но на деле этого не вижу - первое явно выделяется. А у Трактора, кстати, ровнее)
Ну разве что в серии с Авангардом первое звено (Каюмов - Шалунов - Берёзкин) и выделялось. А вот серию с ЦСКА сделали Никулин - Иванов - Алексеев.
Тесанов - Красковский - Полунин тоже могут выстреливать. Молодые Лихачёв и Бут тоже нравятся, но Никитин им почему-то мало айстайма даёт.

Лично мне не нравится только звено Андронова (причём в любом сочетании), вот он пенсионер уже и не тянет. А если ещё Аверина к нему ставят - то всё, точно проигрываем игру)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий