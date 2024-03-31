Щитов о том, в чем преимущество «Трактора» над «Локомотивом»: «В хорошей командной игре. У них духовитый, сплоченный коллектив. Все друг за друга»

Никита Щитов поделился ожиданиями от серии «Трактора» с «Локомотивом».

Команды сыграют в полуфинале Кубка Гагарина.

– Думаю, что будет очень интересная серия. У «Трактора» был продолжительный перерыв, и команде нужно будет вкатиться. « » находится в тонусе, но провел все семь матчей серии – будет тяжеловато.

Я считаю, что в финал должен будет пройти «Трактор». Для Челябинска все должно сложиться благополучно, несмотря на то, что ему будет противостоять очень сильный соперник. «Салават Юлаев» и «Динамо» тоже были тяжелыми противниками, но «Трактор» их прошел.

Есть все шансы пройти и «Локомотив». Если у Челябинска так же будет действовать вратарь, так же строго играть защита и так же ярко играть нападение, как против «Динамо». Серия будет нелегкой, и, думаю, матчей будет больше, чем в другом полуфинале.

– В чем преимущество «Трактора» над «Локомотивом»?

– В хорошей командой игре. У «Трактора» духовитый, сплоченный коллектив. Все друг за друга. Если надо, дерутся, не дают партнеров в обиду.

Также «Трактор» хорошо реализовывает моменты, несмотря на небольшое количество бросков. Кроме того, строгая игра в обороне и колоссальное самопожертвование, команда ловит на себя шайбы и много блокирует бросков. Все это должно вылиться в результат.

Плюс вернутся травмированные игроки. Сила « » – в командных действиях, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.