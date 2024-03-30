Ковальчук считает, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина: «Заслужили. Никитин знает, как побеждать. Хорошие лидеры, возрастные ребята. Очень хорошие шансы»
Илья Ковальчук предположил, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина.
Команда тренера Игоря Никитина обыграла ЦСКА (4-1 в серии) в первом раунде плей-офф, во втором – «Авангард» (4-3).
В полуфинале «Локомотив» проведет серию против «Трактора».
– Вам понравилась идея перекрестного плей-офф? Она привела к тому, что к третьему раунду из плей-офф вылетели все клубы-селебрити.
– Всегда интересно что-то новое. Я думаю, и болельщикам новая формула любопытна. Так получилось, что в третий раунд вышли эти клубы. У одних что-то получилось, у других – нет.
Был седьмой матч между «Авангардом» и «Локомотивом». Круто… Будем дальше наблюдать, смотреть. Я думаю, впереди нас ждет немало сюрпризов.
– У вас есть чувство, кто выиграет Кубок Гагарина?
– Я думаю, Ярославль. Я против всех поиграл. И мне кажется, «Локомотив» заслужил, они через многое прошли. Тот же тренер Игорь Никитин у них из ЦСКА приехал. Он знает, как побеждать.
У них есть хорошие лидеры, возрастные ребята, которые много выигрывали. Думаю, что у них есть очень хорошие шансы.
Но повторюсь, что этот плей-офф непредсказуем. «Трактор» здорово играл в серии с «Динамо», – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.
Не таких сусликов выливали, Никитин нам по плечу.
Металлургу ведь помог!