Ковальчук считает, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина: «Заслужили. Никитин знает, как побеждать. Хорошие лидеры, возрастные ребята. Очень хорошие шансы»

Теги Локомотив Трактор Спартак Игорь Никитин Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук предположил, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла ЦСКА (4-1 в серии) в первом раунде плей-офф, во втором – «Авангард» (4-3).

В полуфинале «Локомотив» проведет серию против «Трактора».

– Вам понравилась идея перекрестного плей-офф? Она привела к тому, что к третьему раунду из плей-офф вылетели все клубы-селебрити.

– Всегда интересно что-то новое. Я думаю, и болельщикам новая формула любопытна. Так получилось, что в третий раунд вышли эти клубы. У одних что-то получилось, у других – нет.

Был седьмой матч между «Авангардом» и «Локомотивом». Круто… Будем дальше наблюдать, смотреть. Я думаю, впереди нас ждет немало сюрпризов.

– У вас есть чувство, кто выиграет Кубок Гагарина?

– Я думаю, Ярославль. Я против всех поиграл. И мне кажется, «Локомотив» заслужил, они через многое прошли. Тот же тренер Игорь Никитин у них из ЦСКА приехал. Он знает, как побеждать.

У них есть хорошие лидеры, возрастные ребята, которые много выигрывали. Думаю, что у них есть очень хорошие шансы.

Но повторюсь, что этот плей-офф непредсказуем. «Трактор» здорово играл в серии с «Динамо», – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ maksim sokolov
С трактором будет мощная борьба!
Трактору удачи и победы в серии.
+20
-2
+18
с детства за Трактор
+17
-2
+15
С трактором будет мощная борьба!
+11
0
+11
И я так считаю! Причем сразу еще до старта 1/8 с ЦСКА. Свое не упустим! Мощные рельсы проложили в этом сезоне. Верим в команду, здесь сомнения неуместны!
+5
-2
+3
Ответ личные рекорды это не хоккей
не будет там борьбы никакой, Трактористы уже чемпионы на своем уровне, Локо переедет их в одни ворота
Эту же песню пели болельщики СЮ.мол Динамо вынесет Трактор в одни ворота
+3
0
+3
Ответ личные рекорды это не хоккей
не будет там борьбы никакой, Трактористы уже чемпионы на своем уровне, Локо переедет их в одни ворота
Шалунов челябинский парень, и Трактор будет чемпионом с кубком над головой.
Не таких сусликов выливали, Никитин нам по плечу.
+2
0
+2
Ответ Angryslon
Занимательная конечно арифметика. Ска, оказывается, сплошь из молодежи состоит. А Локо из возрастных ребят 🤣
Ковальчук на свой возраст меряет: чем старше,тем лучше...😂😂😂
+1
0
+1
Ковальчук - сбитый летчик, его прогноз, как и его игра за Спартак, здесь неуместны. Зачем на молодого Юрова с Магнитки кидался, совсем непонятно.
+1
-1
0
Ильюша, будь добр, сыграй пожалуйста в плей-офф ещё и за Локомотив, помоги Трактору в финал выйти!
Металлургу ведь помог!
0
0
0
Ответ fort410
Ковальчук на свой возраст меряет: чем старше,тем лучше...😂😂😂
Как коньяк 😁
+1
-1
0
Ответ znaushchiy
Ковальчук - сбитый летчик, его прогноз, как и его игра за Спартак, здесь неуместны. Зачем на молодого Юрова с Магнитки кидался, совсем непонятно.
вот говорят атмосферу создаёт.так поставьте его на лавку тренеров психологом.хотя там стока тренеров что скоро хоккеистов негде сидеть будет.
0
0
0
Ответ znaushchiy
Ковальчук - сбитый летчик, его прогноз, как и его игра за Спартак, здесь неуместны. Зачем на молодого Юрова с Магнитки кидался, совсем непонятно.
Матч надо было смотреть, тогда поняли...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий