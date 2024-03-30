Ковальчук считает, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина: «Заслужили. Никитин знает, как побеждать. Хорошие лидеры, возрастные ребята. Очень хорошие шансы»

Илья Ковальчук предположил, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла ЦСКА (4-1 в серии) в первом раунде плей-офф, во втором – «Авангард» (4-3).

В полуфинале «Локомотив» проведет серию против «Трактора».

– Вам понравилась идея перекрестного плей-офф? Она привела к тому, что к третьему раунду из плей-офф вылетели все клубы-селебрити.

– Всегда интересно что-то новое. Я думаю, и болельщикам новая формула любопытна. Так получилось, что в третий раунд вышли эти клубы. У одних что-то получилось, у других – нет.

Был седьмой матч между «Авангардом» и « ». Круто… Будем дальше наблюдать, смотреть. Я думаю, впереди нас ждет немало сюрпризов.

– У вас есть чувство, кто выиграет ?

– Я думаю, Ярославль. Я против всех поиграл. И мне кажется, «Локомотив» заслужил, они через многое прошли. Тот же тренер у них из ЦСКА приехал. Он знает, как побеждать.

У них есть хорошие лидеры, возрастные ребята, которые много выигрывали. Думаю, что у них есть очень хорошие шансы.

Но повторюсь, что этот плей-офф непредсказуем. « » здорово играл в серии с «Динамо», – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.